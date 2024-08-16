Aslı Enver, kızının ilk adımlarını paylaştı

Enver, o paylaşıma; "Yürümek de uçmak gibi bir şey. Cocuk - Duygusal olarak dengesiz, minicik bir diktatör; sizi tam anlamıyla deli etmek için ne kadar ileri gidebileceğini bilen ve sonra sizi sevgi dolu bir kucak canavarına dönüştüren biri." ifadelerini kullandı.