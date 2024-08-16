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        Haberler Magazin Aslı Enver, kızının ilk adımlarını paylaştı

        Aslı Enver, kızının ilk adımlarını paylaştı

        Geçtiğimiz yıl kızı Elay'ı kucağına alan oyuncu Aslı Enver, şimdi kızının ilk adımlarını takipçileriyle paylaştı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.08.2024 - 09:35 Güncelleme: 16.08.2024 - 09:36
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        Aslı Enver, 12 Kasım 2022'de Berkin Gökbudak ile evlendi. Çift, 1 yıl sonra kızı Elay'ı dünyaya getirmişti.

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        Sosyal medya hesabından sıksık kızıyla ilgili paylaşımlar yapan Aslı Enver, bunlara bir yenisini daha ekledi.

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        40 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabında kızı Elay'ın ilk adımlarını içeren fotoğrafları ve videoları takipçileriyle paylaştı.

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        Enver, o paylaşıma; "Yürümek de uçmak gibi bir şey. Cocuk - Duygusal olarak dengesiz, minicik bir diktatör; sizi tam anlamıyla deli etmek için ne kadar ileri gidebileceğini bilen ve sonra sizi sevgi dolu bir kucak canavarına dönüştüren biri." ifadelerini kullandı.

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        Fotoğraflar: Instagram

        #aslı enver
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