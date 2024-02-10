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        Haberler Kültür-Sanat Tiyatro Aslı İnandık sakatlığına rağmen Hamiyet için sahneye çıktı

        Aslı İnandık sakatlığına rağmen sahneye çıktı

        Sağ bacağında bağ kopması nedeniyle tedavi görmeye başlayan oyuncu Aslı İnandık Hamiyet Müzikali'nin AKM'deki temsilinde sakat sakat sahneye çıktı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2024 - 15:33 Güncelleme: 10.02.2024 - 15:33
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        Sakatlığına rağmen sahneye çıktı
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        Sezonun sevilen oyunlarından 'Bir Peyk Müzikali-Hamiyet'in başrol oyuncusu Aslı İnandık geçtiğimiz haftalarda talihsiz bir kaza geçirdi. Sağ bacağında bağ kopması nedeniyle tedavi görmeye başlayan İnandık, buna rağmen sahneden vazgeçmedi.

        Başarılı oyuncu bacağında atel olmasına rağmen geçtiğimiz akşam ekip arkadaşlarını yalnız bırakmadı ve AKM'deki temsilde sakat sakat sahneye çıktı.

        Oyun boyunca hiç sahneden inmeyen, şarkılar söyleyip dans eden Aslı İnandık performansıyla alkış aldı. İnandık, gerçek bir hikayeden yola çıkılarak yazılan müzikalde bir işçi mahallesinde kocası ve iki kızıyla sakin bir hayat süren Hamiyet’i canlandırıyor.

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        #Aslı İnandık
        #Hamiyet
        #peyk
        #müzikal

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