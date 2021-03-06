Ünlü modacı Aslı Yılmaztürk tatil için gittiği Muğla'daki tek katlı villada hayatını kaybetti. Genç yaşında pek çok başarılara imza atmış Aslı Yılmaztürk'ün hayatı merak ediliyor. Peki, Aslı Yılmaztürk kimdir? İşte hayatı hakkında...

ASLI YILMAZTÜRK KİMDİR?

34 yaşında hayatını kaybeden Aslı Yılmaztürk Artxdesign kurucusudur. Yılmaztürk, kreatif direktör olarak görev yapmaktaydı. Robert Lisesi'ni bitiren Yılmaztürk sonra üniversitede ekonomi bölümünü kazandı. Görsel tasarım öğrenimi gördü. 2008'de AXD'yi bir blog olarak başlatan Yılmaztürk, 2015'de Artsxdesign'ı bir iş modeline dönüştürmüştü..

Artxdesign Kurucusu ve Kreatif Direktörü Aslı Yılmaztürk verdiği röportajda mesleğe nasıl başladığını böyle anlatmıştı;

''Çocukluğumdan beri görsellere ve görsel algıya ekstra ilgiliyim. Hatta geniş ailem dahil kimsede göz bozukluğu yokken muhtemelen bu duyumu gereğinden fazla kullandığım için çok küçükken beş derece miyop olup hayata uzağı pek göremeyerek başladım. Bu mesleğe yönelmemde okuduğum lisenin de hatırı sayılır bir faydası oldu.

Lisede karanlık odada fotoğraf basabildiğimiz, kimyasallarla uğraştığımız fotoğraf derslerimiz ya da seçmeli sanat derslerimiz vardı. Kişinin yeteneklerini ortaya çıkarması, ilgi alanlarını fark etmesi ve özgür düşünce için daha o yaşlardan her türlü imkanı sağlayan üniversite gibi bir liseydi Robert, çok şanslıydık o açıdan. Üniversitede ise ekonomi bölümüne girdikten sonra iç sesimi dinleyerek hiçbir gelecek planı yapmaksızın görsel iletişim tasarımına yatay geçiş yaptım.'' Demişti..