Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerBiyografi
ABONE OL

Aslı Yılmaztürk kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlü modacı Aslı Yılmaztürk biyografisi

Aslı Yılmaztürk Muğla'da kaldığı tek katlı villada ölü bulundu. Ünlü modacının vefatı üzerine 'Aslı Yılmaztürk kimdir?' Sorusu gündem oldu. Peki, Aslı Yılmaztürk kimdir, kaç yaşındaydı? İşte Aslı Yılmaztürk biyografisi ve hayatı hakkında...

Aslı Yılmaztürk kimdir, kaç yaşındaydı? Ünlü modacı Aslı Yılmaztürk biyografisi

Ünlü modacı Aslı Yılmaztürk tatil için gittiği Muğla'daki tek katlı villada hayatını kaybetti. Genç yaşında pek çok başarılara imza atmış Aslı Yılmaztürk'ün hayatı merak ediliyor. Peki, Aslı Yılmaztürk kimdir? İşte hayatı hakkında...

ASLI YILMAZTÜRK KİMDİR?

34 yaşında hayatını kaybeden Aslı Yılmaztürk Artxdesign kurucusudur. Yılmaztürk, kreatif direktör olarak görev yapmaktaydı. Robert Lisesi'ni bitiren Yılmaztürk sonra üniversitede ekonomi bölümünü kazandı. Görsel tasarım öğrenimi gördü. 2008'de AXD'yi bir blog olarak başlatan Yılmaztürk, 2015'de Artsxdesign'ı bir iş modeline dönüştürmüştü..

Artxdesign Kurucusu ve Kreatif Direktörü Aslı Yılmaztürk verdiği röportajda mesleğe nasıl başladığını böyle anlatmıştı;

''Çocukluğumdan beri görsellere ve görsel algıya ekstra ilgiliyim. Hatta geniş ailem dahil kimsede göz bozukluğu yokken muhtemelen bu duyumu gereğinden fazla kullandığım için çok küçükken beş derece miyop olup hayata uzağı pek göremeyerek başladım. Bu mesleğe yönelmemde okuduğum lisenin de hatırı sayılır bir faydası oldu.

Lisede karanlık odada fotoğraf basabildiğimiz, kimyasallarla uğraştığımız fotoğraf derslerimiz ya da seçmeli sanat derslerimiz vardı. Kişinin yeteneklerini ortaya çıkarması, ilgi alanlarını fark etmesi ve özgür düşünce için daha o yaşlardan her türlü imkanı sağlayan üniversite gibi bir liseydi Robert, çok şanslıydık o açıdan. Üniversitede ise ekonomi bölümüne girdikten sonra iç sesimi dinleyerek hiçbir gelecek planı yapmaksızın görsel iletişim tasarımına yatay geçiş yaptım.'' Demişti..

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Mesut Hakkı Caşın kimdir? Mesut Hakkı Caşın kaç yaşında, ne mezunu?
BİYOGRAFİMesut Hakkı Caşın kimdir?
Hakan Atilla kimdir, kaç yaşındadır? Borsa İstanbul Genel Müdürü Hakan Atilla istifa etti mi?
BİYOGRAFİHakan Atilla kimdir, kaç yaşındadır?
Samet Liçina kimdir? Samet Liçina kaç yaşında, nereli, sevgilisi kim?
BİYOGRAFİSamet Liçina kimdir?
Bircan Bali kimdir? Bircan Bali kaç yaşında ve nereli? Bircan Bali eşi kim?
BİYOGRAFİBircan Bali kimdir?
Çağla Demir kimdir? Çukur'un Leyla'sı Çağla Demir kaç yaşında ve nereli?
BİYOGRAFİÇağla Demir kimdir?
Şafak Sezer nereli? Şafak Sezer kaç yaşında ve kimdir?
BİYOGRAFİŞafak Sezer kimdir?
Orhan Gencebay kimdir? Orhan Gencebay kaç yaşında, aslen nereli? Orhan Gencebay şarkıları ve hayatı...
BİYOGRAFİOrhan Gencebay kimdir?
Survivor Çağrı kim? BİYOGRAFİ: Survivor Çağrı nereli ve kaç yaşında? İşte oynadığı diziler
BİYOGRAFİSurvivor Çağrı Atakan kimdir?
Survivor Öykü Uysal kaç yaşında, kimdir ve nereli? HAKKINDA: Survivor Öykü Uysal eşi kimdir?
BİYOGRAFİSurvivor Öykü Uysal kimdir?
Survivor Berkay kimdir? HAYATI: Survivor Berkay Yuvakuran nereli, kaç yaşında ve kardeşleri kimdir?
BİYOGRAFİSurvivor Berkay Yuvakuran kimdir?