Cumartesi akşamlarının en çok izlenen dizisi Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin Yıldız'ı Aslıhan Güner, kariyerinde yükselişe geçti. Aslıhan Güner kimdir? Aslıhan Güner kaç yaşında?
ASLIHAN GÜNER KİMDİR?
Aslıhan Güner Kılıç, 17 Aralık 1987'de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Barış Manço Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçmiştir.
9 Haziran 2013 tarihinde, Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile evlenmiştir.
ASLIHAN GÜNER'İN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER
|Sinema
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2005
|The İmam
|Zehra
|Başrol
|2007
|Sözün Bittiği Yer
|Aslıhan
|Başrol
|2011
|Sümela'nın Şifresi: Temel
|Zuhal Yücesoy
|Başrol
|2012
|Moskova'nın Şifresi: Temel
|Zuhal Yücesoy
|Başrol
|2015
|Selam: Bahara Yolculuk
|Sevgi
|Başrol
|2017
|Ver Kaç
|Nazlı
|Başrol
|2019
|Akıllara Seza
|Seza
|Başrol
|2021
|Komutan
|Başrol
|Televizyon
|Yıl
|Adı
|Rol
|Notlar
|2002
|Sırlar Dünyası
|Nazlı
|Başrol
|2004
|En İyi Arkadaşım
|Nazperi
|Yardımcı Karakter
|2004
|Büyük Buluşma
|Zeynep
|Başrol
|2006
|Esir Kalpler
|-
|Yardımcı Karakter
|2006
|Eksi 18
|-
|Yardımcı Karakter
|2006
|Sevda Çiçeği
|-
|Yardımcı Karakter
|2007
|Yuvamı Yıkamazsın
|Pelin
|Başrol
|2007
|Zeliha'nın Gözleri
|Selma
|Yardımcı Karakter
|2007
|Asi
|Gonca Kozcuoğlu
|Yardımcı Karakter
|2010–2014
|Şefkat Tepe
|Leyla / Yasemin
|Başrol
|2012
|Bir Zamanlar Osmanlı
|Esma
|Yardımcı Karakter
|2013
|Geceler Yarim Oldu
|Gülcan
|Başrol
|2013
|Herşey Yolunda Merkez
|Yasemin
|Başrol
|2014
|Kızıl Elma
|Azra
|Başrol
|2016
|Kehribar
|Bahar Bozoğlu
|Başrol
|2017
|Diriliş Ertuğrul
|Karaca Hatun
|Yardımcı Karakter
|2019-
|Kuzey Yıldızı İlk Aşk
|Yıldız Kadıoğlu
|Başrol
|2020
|Hanımağa'nın Gelinleri
|Defne
|Başrol (TV Filmi)
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