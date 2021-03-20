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ASLIHAN GÜNER KİMDİR?

Aslıhan Güner Kılıç, 17 Aralık 1987'de İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Barış Manço Kültür Merkezi’nde oyunculuk eğitimi alan Aslıhan Güner, kameralar karşısına ilk kez 2002 yılında yayınlanan Sırlar Dünyası adlı dizi ile geçmiştir.

9 Haziran 2013 tarihinde, Şefkat Tepe dizisinde tanıştığı Mert Kılıç ile evlenmiştir.

ASLIHAN GÜNER'İN YER ALDIĞI DİZİLER VE FİLMLER

Sinema
YılAdıRolNotlar
2005The İmamZehraBaşrol
2007Sözün Bittiği YerAslıhanBaşrol
2011Sümela'nın Şifresi: TemelZuhal YücesoyBaşrol
2012Moskova'nın Şifresi: TemelZuhal YücesoyBaşrol
2015Selam: Bahara YolculukSevgiBaşrol
2017Ver KaçNazlıBaşrol
2019Akıllara SezaSezaBaşrol
2021KomutanBaşrol
Televizyon
YılAdıRolNotlar
2002Sırlar DünyasıNazlıBaşrol
2004En İyi ArkadaşımNazperiYardımcı Karakter
2004Büyük BuluşmaZeynepBaşrol
2006Esir Kalpler-Yardımcı Karakter
2006Eksi 18-Yardımcı Karakter
2006Sevda Çiçeği-Yardımcı Karakter
2007Yuvamı YıkamazsınPelinBaşrol
2007Zeliha'nın GözleriSelmaYardımcı Karakter
2007AsiGonca KozcuoğluYardımcı Karakter
2010–2014Şefkat TepeLeyla / YaseminBaşrol
2012Bir Zamanlar OsmanlıEsmaYardımcı Karakter
2013Geceler Yarim OlduGülcanBaşrol
2013Herşey Yolunda MerkezYaseminBaşrol
2014Kızıl ElmaAzraBaşrol
2016KehribarBahar BozoğluBaşrol
2017Diriliş ErtuğrulKaraca HatunYardımcı Karakter
2019-Kuzey Yıldızı İlk AşkYıldız KadıoğluBaşrol
2020Hanımağa'nın GelinleriDefneBaşrol (TV Filmi)

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