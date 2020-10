Aslıhan Karalar: Liseli bir karakteri oynamayı hep istemişimdir

HABERTURK.COM

2017 yılında Best Model of The World güzellik yarışmasında birincilik tacını takan oyuncu Aslıhan Karalar, önceki gün bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Spor kıyafetiyle dikkat çeken Karalar, annesiyle bir restoranda buluşup, beraber yemek yiyerek vakit geçirdi.

Restoran çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlamayı ihmal etmeyen Aslıhan Karalar, "Yurt dışından iki tane sinema filmi teklifi aldım. Şu an görüşme aşamasındayız. Bir filmimin çekimleri bitti. Pandemi sürecinden dolayı yayın tarihi askıya alındı" diye konuştu.

Bir gençlik dizisinde rol almayı çok istediğini dile getiren Karalar, "Romantik komedi ve liseli bir karakteri oynamayı hep istemişimdir" açıklamasını yaptı.