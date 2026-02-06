Asrın felaketi, 3'üncü yılında unutulmadı

Göl Suyu Çekildi, İçinde Kemik Olan Küpler Ortaya Çıktı

Eğirdir Gölü'nün kuraklık nedeniyle çekilen sahil kesiminde 'küp mezar' olduğu değerlendirilen çok sayıda buluntu ortaya çıktı. Bazıları kırılarak zarar verilen küplerde insana ait olduğu değerlendirilen kemik parçaları bulundu. Beydere Muhtarı Ali Dalfidan, durumla ilgili jandarmaya bilgi verdiklerini belirterek, bölgede arkeolojik çalışma yapılmasını istedi.