        Haberler Magazin Asrın felaketi, 3'üncü yılında unutulmadı - Magazin haberleri

        Asrın felaketi, 3'üncü yılında unutulmadı

        Türkiye, 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketinin 3'üncü yıl dönümünü unutmadı. Ünlüler, kayıpları anmak ve dayanışma mesajı vermek için sosyal medyada paylaşımlarda bulundu

        Giriş: 06.02.2026 - 08:53 Güncelleme: 06.02.2026 - 08:54
        Ünlülerden dayanışma mesajları
        Türkiye, 6 Şubat 2023'te yaşanan asrın felaketini bugün hâlâ aynı tazelikle hissediyor. Kahramanmaraş merkezli olup 11 ili etkileyen felaketinin üzerinden 1.095 gün geçti. Yitirdiğimiz 50 bini aşkın canın hatırası, tüm ülkenin kalbinde bir sızı olarak yaşamaya devam ediyor. Depremin 3'üncü yıl dönümünde birçok ünlü, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kayıpları anmanın yanı sıra dayanışma mesajları verdi.

        İrem Derici

        Ümit Erdim

        Nebahat Çehre

        Melek Baykal

        Ziynet Sali

        Muazzez Ersoy

        Aşkın Nur Yengi

        Zafer Algöz

        Sibel Can

        Burcu Kara

        Serdar Ortaç

        Soner Sarıkabadayı

        İbrahim Büyükak

        Nergis Kumbasar

        Simge Sağın

        Seda Bakan

        Burcu Binici

        Müjde Uzman

        Yasemin Sakallıoğlu

        Kerem Aktürkoğlu

        Ecem Karavus

        İbrahim Tatlıses

        Hakan Altun

        İsmail Hacıoğlu

        Cengiz Ünder

        Ege Kökenli

        Başak Dizer

        Ahu Yağtu

        Nazan Kesal

        Bahar Şahin

        Yağmur Yüksel

        Safiye Soyman

        #6 Şubat 2023
