        Haberler Gündem ASSAN Group'a bağlı 10 şirkete kayyım atandı: Emin Öner 'casusluk'tan gözaltına alındı

        ASSAN Group'a bağlı 10 şirkete kayyım atandı: Emin Öner 'casusluk'tan gözaltına alındı

        Özel savunma sanayi şirketi ASSAN Group'un sahibi Emin Öner ve şirketin genel müdürü Gürcan Okumuş 'FETÖ'ye üye olma' ve 'askeri casusluk' suçlamalarıyla gözaltına alındı. ASSAN bünyesindeki 10 şirkete de kayyım atandı

        Giriş: 27.08.2025 - 18:46 Güncelleme: 27.08.2025 - 18:46
        ASSAN Group'a gözaltı sonrası kayyım
        Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan konuyla ilgili olarak şu açıklama yapıldı:

        Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönemlerde yürütülen ve kamuoyunca bilinen askeri casusluk soruşturmaları kapsamında devam eden araştırmalar neticesinde;

        ASSAN GROUP ismi altında faaliyet gösteren şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket genel müdürü Gürcan Okumuş hakkında, FETÖ silahlı terör örgütüyle irtibatları ve askeri casusuluk faaliyetleri tespit edilmekle faaliyet gösterdikleri işkollarının önemi de dikkate alınarak şüpheliler hakkında silahlı terör örgütüne üye olma ve askeri casusluk suçlarından gözaltı kararı verilmekle şahıslar bugün gözaltında alınmıştır. İkamet ve işyerlerinde arama işlemleri devam etmektedir. Ayrıca ASSAN GROUP altında faaliyet gösteren (10) şirket hakkında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu kayyum olarak atanmıştır. Soruşturma çok yönlü olarak devam etmektedir.

        Kamuoyunun bilgisine duyurulur.

