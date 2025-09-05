Habertürk
        Haberler Gündem Güvenlik 'Assan' soruşturmasında 3 yeni gözaltı | SON DAKİKA HABERİ

        'Assan' soruşturmasında 3 yeni gözaltı

        ASSAN Group'a yönelik yürütülen, 'askeri casusluk' soruşturması kapsamında aralarında 1 eski Albay'ın da bulunduğu 3 ASSAN çalışanı gözaltına alındı. Evlerinde arama yapılan şüphelilerin tüm dijital materyallerine el koyuldu

        Giriş: 05.09.2025 - 09:04 Güncelleme: 05.09.2025 - 09:28
        'Assan' soruşturmasında 3 yeni gözaltı
        Habertürk TV'den Ceylan Sever'in haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ASSAN Group A.Ş.’ye yönelik yürüttüğü “askeri casusluk” soruşturması devam ediyor.

        Geçtiğimiz günlerde şirket sahibi şüpheli Emin Öner ve şirket Genel Müdürü Gürcan Okumuş “askeri casusluk” suçundan tutuklanmışlardı. Ayrıca ASSAN Group altında faaliyet gösteren 10 şirkete de TMSF kayyum olarak atanmıştı.

        3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

        Soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. 3 ASSAN Group çalışanına yönelik operasyon düzenlendi. Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde arama el koyma işlemleri yapıldı.

        Şüphelilerden 1’nin MKE eski çalışanı, 1’nin Milli Savunma Bakanlığı’ndan ayrılma Albay olduğu diğerinin ise eski ASSAN Group çalışanı olduğu tespit edildi.

        #Assan soruşturma
        #Son dakika haberler
