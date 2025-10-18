Habertürk
        AŞTİ'de park halindeki yolcu otobüsü yandı | Son dakika haberleri

        AŞTİ’de park halindeki yolcu otobüsü yandı

        Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali'nde (AŞTİ) park halindeki yolcu otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.10.2025 - 05:57 Güncelleme: 18.10.2025 - 05:57
        Ankara Şehirler Arası Otobüs Terminali’nde (AŞTİ) gece saatlerinde park halindeki yolcu otobüsünde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Alevleri fark edenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, ekiplerin çalışmalarıyla yaklaşık 1 saatte söndürüldü.

        Yangında otobüs demir yığınına dönerken, bitişiğinde bulunan 2 otobüste de hafif şekilde hasar oluştu. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, polis olayla ilgili inceleme başlattı.

        Fotoğraf: DHA

        #HABER
        #ankara
        #ankara haber
        #yerel haber
        #yangın
