Aston Villa - Bolton Wanderers düellosu

İngiltere Championship maçında Aston Villa ile Bolton Wanderers, 02 Kasım 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 22:45. 18 puanlı Aston Villa 17. sırada bulunuyor, Bolton Wanderers 16 puana sahip ve 19. sırada. Aston Villa son 5 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Bolton Wanderers, geride kalan 5 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlikle sahadan ayrıldı.

Maçın iddaa kodu 231. İddaa'da Aston Villa kazanır 1.30, berabere biter 4.00, Bolton Wanderers kazanır 5.50 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt 1.75, üst 1.60 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.60 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.60.

Aston Villa son hafta oynanan Sunderland maçında 2-1 kazandı.

Bolton Wanderers ise Reading karşılaşmasında 2-2 berabere kaldı.

Kendi sahasında 3 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet alan Aston Villa, 13 gol attı ve 10 gol yedi.

Bolton Wanderers, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. Bolton Wanderers, deplasmanda 6 kez ağları sarsarken, 8 kez topu kendi kalesinde gördü.

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