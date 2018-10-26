Astra Ploiesti - CS U Craiova rakamlar

Romanya 1.Lig maçında Astra Ploiesti ile CS U Craiova, 26 Ekim 2018 Cuma günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 21:00. 20 puanlı Astra Ploiesti 3. sırada bulunuyor, CS U Craiova 19 puana sahip ve 5. sırada. Ev sahibi Astra Ploiesti, son 6 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. CS U Craiova son 4 mücadelede 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 199. İddaa'da Astra Ploiesti kazanır 2.40, berabere biter 2.90, CS U Craiova kazanır 2.30 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Astra Ploiesti önceki hafta Steaua Bucuresti mücadelesinde 1-0 yenildi.

CS U Craiova ise ACSMU Poli Iaşi karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Astra Ploiesti, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 3 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Astra Ploiesti, kendi sahasında 7 gol attı, 4 gol yedi.

CS U Craiova, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet elde etti. CS U Craiova, deplasmanda 10 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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