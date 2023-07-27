AŞURE GÜNÜ TARİHİ | 2023 Muharrem ayı takvimi ile Aşure günü ne zaman, hangi gün?

AŞURE GÜNÜ TARİHİ | 2023 Muharrem ayı takvimi ile Aşure günü ne zaman, hangi gün?

İslam takvimine göre önemli bir ay olarak kabul edilen Muharrem ayı 19 Temmuz'da başladı. Aşure Günü, Hz. Muhammed'in hicreti ile başlayan takvimin ilk ayı olan Muharrem ayının 10. gününde idrak ediliyor. Nuh Peygamberin gemisinin karaya oturduğu, Hz. Musa ve İsrailoğulları'nın kurtulduğu gün olan Aşure Günü bu yıl Temmuz ayı içerisinde idrak edilecek. İşte 2023 Aşure günü tarihi...

Muharrem ayının 10. gününe denk gelen Aşure Günü, bu yıl 28 Haziran'da idrak edilecek.

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AŞURE GÜNÜ NELER YAPILIR?

1 - Oruç tutumak (Yukarıda da bahsettiğimiz gibi orucu Aşure Günü tek tutmak doğru bulunmaz)

2- Sıla-i rahim yapmalı. Yani akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşidi yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşure günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

3- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşure Günü, ilim öğrenilen veya Alla­hü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] oku­malıdır. Ayrıca Kur'an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir'a)

4- Sadaka vermek sünnettir, ibadet­tir. Hadis-i şerifte, (Aşure Günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir'a)

Bugün aşure ibadet diye aşure pi­şirmek günahtır. Aşurenin bugüne mahsus ibadet olmadığını bilerek, bu­gün aşure veya başka tatlı yapmak günah olmaz, sevap olur. Bu inceliği iyi anlamalı. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Ha­dis-i şerifte, Aşure günü ismidle sür-melenen, göz ağrısı görmez buyurul­du. (Hakim)

5- Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, Aşure günü, on Müslümana selam ve­ren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur buyuruldu. (Şir'a)

6- Çoluk çocuğunu sevindirmek! Ha­dis-i şerifte, (Aşure günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafa­kası geniş olur) buyuruldu. (Beyheki)

7- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşure günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir'a)

[Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir.

8 - O gün, eve ufak-tefek erzak alınmalı, alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.