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AŞURE TARİFİNİN PÜF NOKTALARI Daha az şekerli sevenler toz şeker miktarını azaltabilir, kıvamında bir değişiklik olmayacaktır. Az şekerli sevenler yaklaşık 3-3,5 su bardağı toz şeker ekleyebilir. Aşure tarifinde en önemli noktalardan birisi uzun pişme ve dinlenme sürelerine dikkat etmektir. Sabırlı olup, tarifteki süreleri takip ettiğiniz sürece iyi kıvamlı bir aşure elde edebilirsiniz. Aşure için hazırladığınız buğday, nohut ve fasulyeleri bir gece önceden mutlaka ılık suda ıslatın. Ertesi gün ıslanan suyunu dökün ve iyice yıkayın. Daha sonrasında her birini ayrı bir şekilde haşlayın. Aşure tarifini hazırlarken haşlanmış nohut ve fasulye kullanmanızı öneririz. Böylece daha kısa sürede hazırlamış olursunuz. Eğer önceden hazırlık yapmadıysanız nohutları tencerede 30 dakika, düdüklü tencerede 20 dakika kadar haşlayabilirsiniz.

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Aşure buğdayını yeteri kadar pişirmeye özen gösterin. Bol suyla iyice ovalayarak yıkadığınız buğdayın üzerine sıcak su ekleyerek kısık ateşte pişirin. Suyunu çekince tekrar ölçüsüne göre ekleyerek pişirmeye devam edin. Daha kısa sürede pişmesini sağlamak için bir gece önceden ıslatarak bekletebilirsiniz. Aşure soğudukça ve bekledikçe daha da kıvam alacaktır. Ancak ocaktan aldığınız aşurenin koyu olduğunu düşünüyorsanız kullanacağınız sıcak su miktarını arttırabilirsiniz. Gül suyu kullanacaksanız aşırıya kaçmamaya özen gösterin. Oldukça hoş bir aroma veren ve sizin aşurenizi diğerlerinden farklı kılacak olan gül suyu fazla katıldığında baskın gelebilir. Bunun için 1 ya da 2 yemek kaşığı yeterli olacaktır.