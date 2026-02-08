Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak? Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi bütünleme sınavı yerleri belli oldu mu?

        ATA AÖF bütünleme sınavı tarihi: ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?

        ATA AÖF final sınavları sonuçları 15 Ocak itibarıyla açıklandı. Final sonuçlarına göre başarı puanını geçemeyen tüm öğrenciler, bütünleme (telafi) sınavına katılacak. 3 oturum halinde gerçekleşecek sınavın giriş belgeleri ve sınav yerleri araştırmaları hız kazandı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? İşte tüm detaylar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.02.2026 - 16:03 Güncelleme: 08.02.2026 - 16:03
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin bütünleme sınav tarihleri araştırılıyor. ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandıktan sonra geçme notunun altına kalan öğrenciler, bütünleme sınavına katılım sağlayacak. 2026 ATA AÖF güz takvimi ile bütünleme sınav tarihleri netlik kazandı. Bu kapsamda “ATA AÖF bütünleme sınavı yerleri belli oldu mu, sınav giriş yerleri yayınlandı mı?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…

        2

        2026 ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

        Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin güz yarıyılı takvimine göre bütünleme sınavları, 14-15 Şubat tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak.

        3

        ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ

        1.Oturum: 14 Şubat 2026 saat 09.30

        2.Oturum: 14 Şubat 2026 saat 14.00

        3.Oturum: 15 Şubat 2026 saat 09.30’da gerçekleşecek.

        4

        ATA AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI?

        ATA AÖF bütünleme sınavlarının giriş belgesi ve giriş yerleri henüz yayınlanmadı. Resmi duyuru yapıldığında haberimize eklenecektir.

        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Polis memurunu öldüren darpta kan donduran ifadeler!
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        Belediye Başkanına hakaret eden kişi tutuklandı
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        G.Saray'ın 11'i belli oldu!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Kara yolunda heyelan ve göçük!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        Aynı evde önce cinayet, sonra yangın!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        18'lik Sambacı F.Bahçe'ye!
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        "Brezilyalıların, Türkiye'de şaşırdığı 5 şey"
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Bakanlıktan Michelin yıldızlı restorana milyonluk ceza
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Okul müdürü odasını koridora taşıdı
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        Pezeşkiyan'dan ABD ile görüşmelerine ilişkin açıklama
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        "Yaşadıkları onu zamanla olgunlaştırıyor"
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Başkentte pompalı tüfekli kavga! Otomobille çarpıp kaçtı!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Annesinin cenazesinde kardeşini öldürdü, ifadesi kan dondurdu!
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        Trump Obama videosu için özür dilemeyecek
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        AI eğitime girdi! Öğrenmeyi nasıl etkiliyor?
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Yürekleri yakan fotoğraf!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Anahtarı çevirenleri seçti! Seri katil 3 kadını vahşice öldürdü!
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Yenilenen Kartal, üç puan peşinde
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        Deliksiz bir uyku için 12 altın kural
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz
        O taksici konuştu: İnşallah kızmaz