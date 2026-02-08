ATA AÖF bütünleme sınavı tarihi: ATA AÖF bütünleme sınavı giriş belgesi yayınlandı mı?
ATA AÖF final sınavları sonuçları 15 Ocak itibarıyla açıklandı. Final sonuçlarına göre başarı puanını geçemeyen tüm öğrenciler, bütünleme (telafi) sınavına katılacak. 3 oturum halinde gerçekleşecek sınavın giriş belgeleri ve sınav yerleri araştırmaları hız kazandı. Peki, ATA AÖF bütünleme sınavı ne zaman, hangi gün yapılacak, sınav yerleri açıklandı mı? İşte tüm detaylar…
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin bütünleme sınav tarihleri araştırılıyor. ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandıktan sonra geçme notunun altına kalan öğrenciler, bütünleme sınavına katılım sağlayacak. 2026 ATA AÖF güz takvimi ile bütünleme sınav tarihleri netlik kazandı. Bu kapsamda “ATA AÖF bütünleme sınavı yerleri belli oldu mu, sınav giriş yerleri yayınlandı mı?” sorularının cevabı haberimizde. İşte ayrıntılar…
2026 ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?
Atatürk Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi’nin güz yarıyılı takvimine göre bütünleme sınavları, 14-15 Şubat tarihlerinde 3 oturum şeklinde yapılacak.
ATA AÖF GÜZ DÖNEMİ BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ
1.Oturum: 14 Şubat 2026 saat 09.30
2.Oturum: 14 Şubat 2026 saat 14.00
3.Oturum: 15 Şubat 2026 saat 09.30’da gerçekleşecek.