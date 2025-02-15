ATA AÖF bütünleme sınavı soru ve cevapları yayımlandı mı? 2025 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi bütünleme sınavı 15-16 Şubat tarihleri arasında uygulanıyor. Üç oturumda yüz yüze gerçekleştirilecek sınavların ardından, gözler ATA AÖF bütünleme sınavı soru cevap anahtarı ve sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrilecek. 100 puan üzerinden sınavlar değerlendirmeye alınacak sınavda dört yanlış cevap bir doğruyu götürecek. Peki, "ATA AÖF bütünleme sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? 2025 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte ATA AÖF bütünleme sınavı soru ve cevap anahtarının yayımlanacağı tarih...
ATA AÖF bütünleme sınavı soru ve cevap anahtarı için bekleyiş başladı. Belirtilen tarih aralığında sınavlara katılım gösterecek adaylar, ATA AÖF soruları ve cevap anahtarına, 'ataaof.edu.tr' adresi üzerinden erişim sağlayabilecek. Bütünleme sınavları dönem sonu not ortalamasına yüzde 70 etki etmektedir. Peki, "ATA AÖF bütünleme sınavı soru ve cevap anahtarı açıklandı mı? 2025 ATA AÖF sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte ATA AÖF sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih...
ATA AÖF SORULARI VE CEVAPLARI 2025 AÇIKLANDI MI?
Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi (ATA AÖF) güz dönemi sınavları 15-16 Şubat tarihleri arasında uygulanacak. Sınavlar tamamlandıktan sonra ATA AÖF soruları ve cevap anahtarı, ataaof.edu.tr adresinden erişime sunulacak.
ATA AÖF sınav soru ve cevap anahtarının açıklanacağı tarihe ilişkin resmi bir açıklama gelmedi.
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ATA AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bütünleme sınavları dönem sonu not ortalamasına yüzde 70 etkilemektedir. Üç oturumda uygulanacak ATA AÖF sınavlarında dört yanlış bir doğruyu götürecek.
ATA AÖF bütünleme sınav sonuçlarının 2 hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
BAHAR YARIYILI AKADEMİK TAKVİMİ
Ders Kayıtları: 17-21 Şubat 2025
Mazeretli Ders Kayıtları 24-28 Şubat 2025
Eğitim- Öğretim Dersler: 24 Şubat - 30 Mayıs 2025
Ara (vize) sınavı 5-6 Nisan 2025
Yarıyıl Sonu (Final) Sınavı 31 Mayıs - 1 Haziran 2025
Bütünleme Sınavı 5-6 Temmuz 2025