ATA AÖF sınav sonuçları için heyecan dolu bekleyiş devam ediyordu. Mayıs ayının 24'ünde başlayan final (bitirme) sınavları, 4 Haziran 2021 tarihinde sona ermişti. ATA AÖF final sınavı sonuçları açıklandı. İşte detaylar...

ATA AÖF FİNAL SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

ATA AÖF sınav sonuçlarını ATA AÖF OBS (Öğrenci Bilgi Sistemi) girişi yaparak öğrenebilirler. Öncelikle Öğrenci Bilgi Sistemi'nin https://obs.atauni.edu.tr/ internet adresine girilmesi gerekmektedir.

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ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI NE ZAMAN?

ATA AÖF bahar dönemi bütünleme sınavı 28 Haziran- 2 Temmuz 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

ATA AÖF'TEN YAZ OKULU AÇIKLAMASI

Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesinin 2020-2021 eğitim-öğretim yılı yaz okulu ile ilgili çalışmaları tamamlanmış ve Üniversitemiz senatosu tarafından yaz okulu açılması uygun görülmüştür. Yaz okulunun takvim ve uygulama esasları ile ilgili detaylı bilgilendirme kısa süre sonra www.ataaof.edu.tr web sayfası üzerinden ve resmi sosyal medya hesaplarından yapılacaktır.