ATA AÖF finav sınavları sonucu açıklandı! 2026 ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim yarıyıl sonu final sınavı sonuçları araştırılmaya devam ediyor. Söz konusu sınav 10-11 Ocak tarihlerinde 3 oturum halinde gerçekleşti. Öğrencilerin gündeminde olan sınav sonuçları 15 Ocak itibarıyla açıklandı. İşte 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı...
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim yarıyıl sonu final sınavları 10-11 Ocak 2026 tarihlerinde tamamlandı. Sınav sürecinin ardından gözler sonuçlara döndü. Atatürk Üniversitesi Açık ve Uzaktan Öğretim Fakültesi’nin web sitesinde yayınlanan duyuru ile sonuçlar erişime açıldı. İşte ATA AÖF sınav sonucu sorgulama ekranı haberimizde...
ATA AÖF FİNAL SINAVI SONUÇLARI AÇIKLANDI!
Atatürk Üniversitesi Açık Öğretim yarıyıl sonu final sınavı sonuçları 15 Ocak 2026 itibarıyla açıklandı.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?
Atatürk Üniversitesi AÖF final sınavı sonuçlarına obs.atauni.edu.tr adresinden, e-Devlet üzerinden, ATA AOF Hibrit veya ATA AOF OYS uygulamaları üzerinden ulaşılabilir.
ATA AÖF SINAV SONUÇLARINA NASIL İTİRAZ EDİLİR?
Sınav sonuçlarına itiraz etmek isteyen öğrenciler, Öğrenme Yönetim Sistemi’nde (ÖYS) yer alan “Sonuç İtirazı” butonunu tıklayarak gerekli bilgileri doldurduktan sonra itirazlarını Pazar (18 Ocak 2026) günü saat 17.00'a kadar iletebilecek.
Bu tarihten sonra yapılan itirazlar değerlendirmeye alınmayacak. Yapılan itirazlar değerlendirilip geri bildirimler sistem üzerinden sağlanacak.
2026 ATA AÖF BÜTÜNLEME SINAVI TARİHLERİ
1. Oturum : 14 Şubat 2026
2. Oturum : 14 Şubat 2026
3. Oturum : 15 Şubat 2026