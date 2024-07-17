Ata Demirer: Başka havlu düşünemiyorum

52 yaşındaki Ata Demirer, İzmir'deki gösterisinden sonra kulisinden, Fedon fotoğraflı; "Al beni, sar beni" yazılı bir havlu paylaşımı yaptı.

Ünlü komedyen yaptığı bu paylaşıma Fedon'u etiketleyerek; "Kulise bir bronzluk geldi havamız değişti. Başka havlu düşünemiyorum artık." ifadelerini kullandı.

Fotoğraflar: Instagram