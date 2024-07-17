Ata Demirer: Başka havlu düşünemiyorum
Ünlü komedyen Ata Demirer, sosyal medya hesabından yaptığı 'Fedon fotoğraflı havlu' paylaşımıyla güldürdü
Giriş: 17.07.2024 - 10:56 Güncelleme: 17.07.2024 - 11:25
52 yaşındaki Ata Demirer, İzmir'deki gösterisinden sonra kulisinden, Fedon fotoğraflı; "Al beni, sar beni" yazılı bir havlu paylaşımı yaptı.
Ünlü komedyen yaptığı bu paylaşıma Fedon'u etiketleyerek; "Kulise bir bronzluk geldi havamız değişti. Başka havlu düşünemiyorum artık." ifadelerini kullandı.
Fotoğraflar: Instagram
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