Ata Turizm İşletmecilik halka arz oluyor: Ata Turizm İşletmecilik kaç lot verecek?
Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk halka arz olmaya hazırlanıyor. Toplamda 280 milyon lot dağıtmaya hazırlanan firma halka arzdan kazanacağı fonun en büyük kısmını kiracı sıfatıyla sürdürülen taşınmazların satın alınması amacıyla kullanacak. İşte, Ata Turizm halka arz detayları
Ata Turizm İşletmecilik Taşımacılık Madencilik Kuyumculuk halka arz oluyor. 3.1 milyar TL halka arz büyüklüğüne sahip firmanın yüzde 34.9'u halka açılacak. 280 milyon lot dağıtacak şirket Yıldız Pazar'da işlem görecek. İşte, tüm detaylarıyla Ata Turizm halka arz
ATA TURİZM İŞLETMECİLİK HİSSE FİYATI
Firmanın hisse fiyatı henüz belli olmadı.
ATA TURİZM İŞLETMECİLİK KAÇ LOT VERECEK?
Firma toplamda 280 milyon lot verecek ancak olası lot dağıtım tablosu henüz açıklanmadı.
ATA TURİZM İŞLETMECİLİK TALEP TOPLAMA TARİHLERİ
Firmanın talep toplama tarihleri belli olmadı.
ATA TURİZM İŞLETMECİLİK FON KULLANIMI
- Yüzde 80-90 Kiracı sıfatıyla sürdürdüğü taşınmazların satın alımı.
- Yüzde 10 Otel ve restoranların renovasyonu.
- Yüzde 5-10 Taş ocağı kapasite artırımı.
- Yüzde 5-10 İşletme sermayesi.
ATA TURİZM İŞLETMECİLİK HANGİ BANKALARDA VAR?
Firmanın hangi bankalar üzerinden halka arz olacağı henüz açıklanmadı.