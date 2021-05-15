Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerFutbolSüper LigHatayspor
ABONE OL

Atakaş Hatayspor: 0 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU

Süper Lig'in 42. ve son haftasında Gaziantep, deplasmanda Atakaş Hatayspor'u 1-0 yendi.

Atakaş Hatayspor: 0 - Gaziantep FK: 1 | MAÇ SONUCU

3. dakikada sağ kanatta ceza sahası önünde topla buluşan Dicko'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kale direğinin üstünden az farkla auta gitti.

4. dakikada sol kanattan ceza sahası içine yapılan ortada topa yükselen Muhammet Demir'in kafa vuruşunda, top kaleci Munir'de kaldı.

10. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Ribeiro'nun sert şutunda, savunma topu kornere gönderdi.

25. dakikada ceza sahası içine giren Akintola'nın şutunda, top savunma oyuncularına çarparak kaleye yöneldi. Savunma, meşin yuvarlağı son anda çizgiden çıkarmayı başardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

57. dakikada sağ kanattan gelişen atakta ceza sahası içinde Dicko'nun şutunda, kaleci Munir gole izin vermedi.

58. dakikada ceza sahası içine giren Boupendza’nın sol çaprazdan sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.

68. dakikada savunma arkasına atılan pasta topla buluşan Dicko'nun sert şutunda, meşin yuvarlak kaleci Munir'den döndü. Savunma dönen topu uzaklaştırdı.

73. dakikada Gaziantep öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Kozulj'un ceza sahası içine yaptığı ortada kaleci Munir topu uzaklaştırdı. Dönen topu önünde bulan Jefferson'ın vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmayı Gaziantep 1-0 kazandı.

Stat: Antakya Atatürk

Hakemler: Serkan Tokat, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Metin

AtakaşHatayspor: Munir, Popov, Yusuf Abdioğlu, Santos, Mesut Çaytemel, Aabid (Dk. 84 Burak Can Çamoğlu),Ribeiro, Traore (Dk. 72 Muhammed Mert),Boupendza, Akintola (Dk. 63 Kamara),Diouf

Gaziantep: Mustafa Bozan, Djilobodji, Ulaş Zengin, Jefferson, Muhammet Demir (Dk. 83 Tetteh),Morais, Oğuz Ceylan, Kozulj, Enver Cenk Şahin (Dk. 74 Kenan Özer),Furkan Soyalp, Dicko (Dk. 74 Bilal Başacıkoğlu)

Gol: Dk. 73 Jefferson (Gaziantep)

Sarı kartlar: 45+1 Yusuf Abdioğlu (Atakaş Hatayspor),Dk. 80 Kozulj (Gaziantep)

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Kayserispor - Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
FUTBOLFenerbahçe'nin 11'i belli oldu
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı CANLI YAYIN
FUTBOLTerim'in 11'i açıklandı
Göztepe - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
FUTBOLKadrolar açıklandı
Trabzonspor - Gençlerbirliği | CANLI YAYIN
FUTBOLTrabzonspor - Gençlerbirliği
SON 90 DAKİKA! Beşiktaş, kritik Göztepe deplasmanında! İşte Beşiktaş muhtemel 11'i
FUTBOLSon 90 dakika!
Galatasaray - Yeni Malatyaspor maçı öncesi heyecanlı bekleyiş! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
FUTBOLKulaklar İzmir'de...
İkili averaj nasıl hesaplanır? Süper Lig ikili averaj ve genel averaj hesaplama nasıl yapılır? BJK GS averajla
FUTBOLİkili averaj nasıl hesaplanır?
Fraport TAV Antalyaspor: 0 - İttifak Holding Konyaspor: 0
FUTBOLAntalya'da gol sesi çıkmadı
Çaykur Rizespor: 0 - Medipol Başakşehir: 2 | MAÇ SONUCU
FUTBOLBaşakşehir 2 golle kazandı
Süper Lig puan durumu CANLI - 15 Mayıs 2021 Spor Toto Süper Lig puan durumu Beşiktaş, Galatasaray averaj
FUTBOLSüper Lig puan durumu 15 Mayıs!