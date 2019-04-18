Atalay Şahinoğlu kimdir? Atalay Şahinoğlu ölüm sebebi nedir? Şeklindeki sorular merak konusu oldu. Ünlü iş adamı Atalay Şahinoğlu, bugün hayata gözlerini yumdu. İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Şahinoğlu'nun vefatına ilişkin sosyal medyada açıklama yaptı.

ATALAY ŞAHİNOĞLU VEFAT ETTİ

İTO Yönetim Kurulu Başkanı Şekib Avdagiç, Şahinoğlu'nun vefatına ilişkin sosyal medyada yaptığı açıklamada, "Atalay Şahinoğlu’nun yaşamı Sultanhamam’dan, holding üst yöneticiliğine (CEO) ve İTO Başkanlığı'na kadar uzanan unutulmaz bir örnektir. İstanbul Ticaret Üniversitesi ve İDTM’nin kuruluşunda imzaları bulunan sayın Şahinoğlu’nun fikirleri bundan sonra da bizlere yol göstermeye devam edecektir." ifadelerini kullandı.

Trabzonlu İş İnsanları ve Bürokratları Derneği'nden yapılan açıklamada ise, "Onursal başkanımız, iş insanı İstanbul Ticaret Odası eski başkanı, değerli büyüğümüz, Trabzonpark' ın kurucusu Şahinoğlu vefat etmiştir. Çok değerli başkanımıza Allah' tan rahmet, kederli ailesine, hemşehrilerimize, dostlarına sabırlar dileriz." temennileri paylaşıldı.

ATALAY ŞAHİNOĞLU KİMDİR?

1939’da Trabzon’da doğdu. 1957’de İstanbul Erkek Lisesi’ni bitirdi. İ. Ü. İktisat Fakültesi’nden mezun olduktan sonra yurt dışında İngilizce lisan eğitimi gördü. Koç Holding’e ait Bozkurt Mensucat ve Mazet Grubu’nda uzun yıllar üst düzey yönetici olarak görev yaptı. Hayatının büyük bölümü tekstil piyasasında geçti. 1984’te İTO Meclis Üyeliğine, 1990’da Yön. Kur. Başkanlığı’na seçildi. 1995’te yapılan seçimler sonrası İstanbul Ticaret Odası Meclis Başkanlığı görevini üstlendi. Halen Toprak Holding İcra Kurulu Başkanı ve Genel Koordinatörlüğü, (ASCAME) Akdeniz Ticaret Sanayi Odaları Birliği’nde Yönetim Kurulu ve Muhasip üyeliği, SS İstanbul Tekstil İmalat ve Satıcıları İşyeri Yapı Kooperatifi (İSTEK) Başkanlığını yürütmektedir. Çeşitli sosyal ve sportif amaçlı derneklere ve kulüplere üye bulunan Şahinoğlu evli ve iki çocuk babasıdır.