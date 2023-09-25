Ataşehir'de anne ile oğlunun "torun" kavgası Ataşehir'de torununun sokakta eşine sarılmasına tepki gösteren babaanne, oğlu tarafından darbedildi. O anlar babaannenin diğer torunu tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 25.09.2023 - 16:03 Güncelleme: 25.09.2023 - 16:05 facebook

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