Ataşehir'de motosiklet ile yolcu servisi çarpıştı: 2'si ağır 3 yaralı
Ataşehir'de caddeden sokağa dönüş yapan yolcu servisine arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada motosiklette bulunan ağır yaralı 2 kişi ve servis şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı
Kaza, saat 21.45 sıralarında Mustafa Kemal Mahallesi 3004. Cadde'de meydana geldi.
İddiaya göre 3063'üncü sokağa dönen yolcu servisine arkadan gelen motosiklet çarptı. Kazada çarpışmanın şiddetiyle savrulan motosiklet, park halindeki hafif ticari araca çarparak durdu.
Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde kazada ağır yaralandığı belirlenen motosikletteki 2 kişi ve olayı hafif sıyrıklarla atlattığı belirlenen servis şoförü ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle araçlarda hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Fotoğraf: DHA