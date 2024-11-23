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        Haberler Gündem İstanbul Ataşehir'de, rezidansın 20'nci katından düşüp hayatını kaybetti - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Ataşehir'de, rezidansın 20'nci katından düşerek öldü

        Ataşehir'de bulunan rezidansın 20'nci katından düşen Orhan Aydoğmuş hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2024 - 01:49 Güncelleme: 23.11.2024 - 01:55
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        Rezidansın 20'nci katından düşerek öldü
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        Olay, saat 17.30 sıralarında Barbaros Mahallesi'nde bulunan sitede meydana geldi.

        İddiaya göre, rezidansın 20'nci katından düşen kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrollerde düşen kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Polis ekipleri, yaptığı incelemede hayatını kaybeden kişinin iki çocuk babası Orhan Aydoğmuş olduğunu tespit ederken, cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

        Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        İHA'nın haberine göre, olay yerine 'Bedri Usta' olarak bilinen ünlü kebapçı Bedrettin Aydoğdu'nun da geldiği görüldü. Ölen Orhan Aydoğdu'nun, Bedrettin Aydoğdu'nun erkek kardeşi olduğu, iki çocuk babası olduğu ve bir süredir ailesinden ayrı yaşadığı öğrenildi.

        Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.

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