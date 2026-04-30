Ataşehir’de “hakim/savcı” kartı tartışması: İki kişi hakkında soruşturma

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul’un Ataşehir ilçesinde 30 Nisan 2026 tarihinde meydana gelen ve sosyal medyaya da yansıyan olayla ilgili yazılı bir basın açıklaması yaptı.

Açıklamada, “Hakim/Savcı” mesleğine mensup olmadığı belirlenen İ.E. isimli kişinin, aracını park ettiği sırada O.O.G. ile tartışma yaşadığı belirtildi. Tartışma sırasında İ.E.’nin üzerinde “Hakim/Savcı” yazılı bir kart gösterdiği iddia edildi.

Olayla ilgili olarak her iki şahıs hakkında “tehdit”, “kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi” ve “özel hayatın gizliliğini ihlal” suçlarından adli soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Başsavcılık, sürece ilişkin gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti.