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        Atatürk Anıtı'na saygısızlık! Gözaltına alındı

        Bursa'da 16 yaşındaki K.Y., Atatürk Anıtı'na saldırıda bulundu, o anlar kameraya yansıdı, şahıs gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2024 - 18:51 Güncelleme: 30.12.2024 - 18:51
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        Atatürk Anıtı'na saygısızlık! Gözaltına alındı
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        Bursa'nın İnegöl ilçesinde Atatürk ve silah arkadaşlarının tasvir edildiği anıta çıkan, heykellerden birine tokat atıp, kulağını çeken K.Y. (16) gözaltına alındı. O anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

        Kemalpaşa Mahallesi'nde K.Y., Atatürk ve silah arkadaşları Kurtuluş Savaşı'ndayken tasvir edilen anıtın üzerine çıktı.

        Heykellerden birinin yanağına tokat atıp, kulağını çeken şüpheli, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

        Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şüpheliyi evinde yakalayarak gözaltına aldı.

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