Atatürk Çiçeği

Atatürk çiçeği, bilimsel adıyla Euphorbia pulcherrima, sütleğengiller familyasına ait, yapraklarıyla dikkat çeken dekoratif bir bitkidir. Anavatanı Orta Amerika olan bu bitki, özellikle Meksika’da doğal olarak yetişir. Türkiye’de ise “Atatürk çiçeği” adını almasının sebebi bu bitkinin ülkemize Atatürk döneminde tanıtılması ve yaygınlaştırılması ile ilgilidir. Genellikle kırmızı renkli yapraklarıyla bilinse de ponsetya çiçeği, beyaz, pembe ve krem tonlarında da bulunabilir. Çoğu kişi tarafından çiçekleri kırmızı sanılsa da, aslında kırmızı kısımlar yapraktır. Bitkinin gerçek çiçekleri, bu renkli yaprakların ortasında yer alan küçük ve sarımsı yapılardır. Atatürk çiçeği, kısa gün bitkisi olarak da bilinir. Yani renklenme süreci, günlerin kısalıp gecelerin uzamasıyla başlar. Bu nedenle özellikle sonbahar ve kış aylarında en canlı görünümüne ulaşır. Doğru ortam sağlandığında her yıl yeniden renklenebilir ve uzun yıllar boyunca yaşatılabilir. Ancak bu bitkinin hassas yapısı, bakım sürecinde dikkatli olunmasını gerektirir. Ani sıcaklık değişimleri, yanlış sulama ve uygun olmayan ışık koşulları, atatürk çiçeğinin yaprak dökmesine neden olabilir. Bu yüzden bakım sürecini doğru planlamanın oldukça önemli olduğunu eklemekte fayda var. Peki atatürk çiçeği nasıl bakılır?

Atatürk Çiçeği Nasıl Bakılır? Atatürk çiçeği nasıl bakılır sorusu, bu bitkiyi evinde yetiştirmek isteyenlerin en çok merak ettiği konuların başında gelir. Sağlıklı bir ponsetya çiçeği için öncelikle bitkinin doğal yaşam koşullarına uygun bir ortam sağlanmasının gerektiğini söyleyelim. Atatürk çiçeği, aydınlık ancak doğrudan güneş almayan ortamları sever. Özellikle öğle saatlerinde gelen direkt güneş ışığı, yapraklarda yanıklara neden olabilir. Bu nedenle pencere önlerinde, perde arkasından dolaylı ışık alan yerler bu çiçek için ideal kabul edilir. Yetersiz ışık alan ortamlarda ise bitki zamanla yapraklarını dökebilir. Sıcaklık, atatürk çiçeği nasıl bakılır sorusunun en önemli yanıtlarından biridir. Soğuk hava akımları, pencere ve kapı önleri, klima ya da kalorifer yakınları, bitki için uygun değildir. Ani sıcaklık değişimleri, atatürk çiçeğinin strese girmesine ve yaprak dökmesine yol açabilir. Elbette nem oranı da bakım sürecinde önemli bir etkendir. Çok kuru ortamlarda bitkinin yaprakları cansızlaşabilir. Bu nedenle ortam neminin dengede tutulması, ponsetya çiçeğinin sağlıklı kalmasına katkı sağlar. Saksı seçimi de bakımın önemli bir parçasıdır. Saksının altında mutlaka delikler bulunmalı ve fazla suyun saksıdan rahatça akması sağlanmalıdır. Aksi halde köklerde çürüme meydana gelebilir.