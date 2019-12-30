Atatürk derdini nasıl anlatırdı?

"Yalnızlık mı yoksa tek başına olmak mı? Tek adam olmaktan her zaman uzak duran, zamanın hayallerinin hızına yetişemediği bir insan... Bu hayalleri ülküsü yapan, ülküsünü gerçeğe, geleceğe taşıyan gelmiş geçmiş en büyük lider... Fikirlerinin en üstüne her zaman kadın ve çocuğu koyan, şefkatini doğadan alıp yine doğaya veren büyük kalpli adam... Kaç insan bu kadar üstün vasıflara sahip olabilir ve tüm bu vasıfları cömertçe paylaşabilir? Kaç insan koskoca bir halkın kaderini yeniden yazabilir?"

' Atatürk, günümüzde yaşasaydı derdini nasıl anlatırdı?' sorusundan hareketle sahnelenen 'İlelebet' adlı tiyatro oyun, Atatürk'ün insani yönüne insani bir gözle bakıyor. Kasımda Kanada ve Almanya'da seyircinin büyük ilgisiyle karşılanan 'İlelebet', 2 Ocak'ta Caddebostan Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Mustafa Kemal'in aklından ve kalbinden geçenlerin sahneye aktarıldığı oyunu İstanbul Şehir Tiyatroları eski Genel Sanat Yönetmeni ve Dramaturg Hilmi Zafer Şahin kaleme aldı. Arda Aydın ise oyunun yönetmeni ve oyuncusu.