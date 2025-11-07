Atatürk Haftası ve Zeybekler Konseri AKM'de

BAY MAJÖR’ÜN MÜZİKAL YOLCULUĞU

2006'dan bu yana Doğan Çocuk tarafından yayımlanan "Bay Majör’le Klasik Müzik Masalları" serisinin yazarı Neşe Oğuzsoy, serinin sevilen karakteri "Müzik Araştırmacısı Bay Majör" ile seyircisiyle buluşuyor. Eğlence ve kültürü bir araya getiren bu interaktif müzikli aile oyununda izleyiciler, Mozart’ın hayatına dair yeni bilgiler edinirken keyifli bir müzik yolculuğuna çıkacak. Yazan ve anlatan Neşe Oğuzsoy’a sahnede Bay Majör (Cenk Rofe / Sedat Oğuzsoy), Gecenin Kraliçesi Soprano (Bade Dedemen) ve Minör (Simge Suay Pekol / Öykü Demir) karakterleri eşlik edecek.

Sahnede piyano, keman ve viyolonsel eşliğinde Mozart’ın en çarpıcı eserleri canlı olarak seslendirilecek. Ünlü operalardan örnekler ise soprano sanatçının büyüleyici sesiyle hayat bulacak. Çocuklar ve aileler, Mozart’ın melodilerine sözler, hareketler ve beden perküsyonu ile eşlik ederek oyunun bir parçası olarak unutulmaz bir deneyim yaşayacak. Oyunun ardından seyirciler, karakterlerle tanışıp fotoğraf çektirebilecek ve kitaplarını yazar Neşe Oğuzsoy’a imzalatabilecekler.

Bay Majör’ün Müzikal Yolculuğu, 12 Kasım saat 13.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

REKLAM KUĞU GÖLÜ Yüzyılı aşkın süredir dünya bale repertuvarının zirvesinde yer alan, Çaykovski’nin ölümsüz eseri “Kuğu Gölü”, İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB) tarafından sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Dört perdelik bu destansı peri masalı, kötü kalpli büyücü Baron von Rothbart tarafından kuğuya dönüştürülen Prenses Odette’e aşık olan genç prens Siegfried’in hikâyesini merkeze alıyor. Marius Petipa ve Lev Ivanov’un özgün versiyonundan hareketle, İDOB’un yeni yapımının koreografisini Ricardo Amarante üstleniyor. Görkemli müziğe orkestra şefi İbrahim Yazıcı liderliğindeki orkestra eşlik ediyor. Kuğu Gölü - İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 12 Kasım saat 20.00’de ve 13 Kasım saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM ATATÜRK HAFTASI VE ZEYBEKLER KONSERİ Atatürk Haftası ve Zeybekler Konseri, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü anmak üzere düzenlenen özel bir etkinlik olarak sanatseverlerle buluşuyor. Sanat yönetmenliğini Ferruh Yarkın’ın üstlendiği konserde, Atatürk’e duyulan derin saygı ve minnet, Ege’nin kahramanlık ve coşku dolu dansı zeybeğin etkileyici yorumuyla sahneye taşınacak.

Atatürk Haftası ve Zeybekler Konseri-İstanbul Devlet Türk Müziği Topluluğu, 12 Kasım saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. OZANLARIN SESİ: EDİP AKBAYRAM Türk Halk Müziği'ne kendine özgü tarzıyla büyük kitleler kazandıran usta isim Edip Akbayram, unutulmaz eserleriyle anılacak. Sanatçının kendi deyimiyle "halkın melodisi" olan bu değerli şarkılar, genç kuşak sanatçılar tarafından sahneye taşınacak. Konserde; Jülide Karan, Ezgi Eyüboğlu, Mehmet Kılınç ve İrem Sağer, Edip Akbayram’ın efsaneleşen repertuvarını seslendirecek. Ozanların Sesi: Edip Akbayram - İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, 13 Kasım saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM GİLGAMEŞ İDOB, bu yıl Mayıs ayında dünya prömiyerini yaptığı ve sanat çevrelerinden büyük ilgi gören Gilgameş Operası’nı yeniden sahneliyor. Ülkemizin 20. yüzyılın en büyük bestecilerinden Ahmed Adnan Saygun'a ait olan bu destansı yapıt, Doğu’nun ezgiselliği ile Batı’nın çok sesliliğini iç içe geçiriyor. Bir özgürlük tutkusu destanı olarak bilinen eser, bilgisizlikten bilgiye geçişi tasavvufi bir derinlikle ele alıyor. Bu özelliği sayesinde "Gilgameş", zamansız bir eser olma niteliği taşıyor. İDOB Orkestrası’nı seçkin şefler İbrahim Yazıcı ve Can Okan yönetirken, operanın sahneye koyucusu Caner Akın, teknoloji ile sahne tekniklerini harmanlayarak izleyicilere büyük bir görsel şölen sunuyor.

Gilgameş-İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 15 Kasım saat 15.00’te Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM PROFESYONEL Dünyaca ünlü Sırp yazar Duşan Kovaçeviç’in kaleme aldığı, Yugoslavya’daki toplumsal ve politik dönüşümü ele alan kara komedi türündeki Profesyonel adlı oyun, usta yönetmen Işıl Kasapoğlu rejisiyle sahneleniyor. Başarılı çeviriye Başar Sabuncu ve Bilge Emin imza atarken, oyun, ironik bir üslupla, bir entelektüelin yaşam öyküsü üzerinden dönemin toplumsal ve politik hayatını inceliyor. 40’lı yaşlarında bir edebiyat adamı, bir sekreter ve bir gizli polisin sürprizlerle dolu soluk soluğa izlenecek hikâyesini merkeze alan oyunda; Luka Laban rolünde Bülent Emin Yarar, Teodor Teya Kray rolünde Yetkin Dikinciler, Marta rolünde Gülen Çehreli ve Kaçık rolünde Can Emrah Yaman sahne alıyor. Profesyonel – İstanbul Devlet Tiyatrosu, 15 Kasım saat 15.00, 15 Kasım saat 20.00 ve 16 Kasım saat 15.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM ANADOLU'NUN SENFONİSİ Anadolu türkülerine senfonik düzenlemeler ve operatik yorumlarla yeni bir soluk getirmeyi amaçlayan "Anadolu'nun Senfonisi" projesi, sanatseverlerle buluşacak. Her biri ayrı bir hikâye barındıran bu türküler, tenor Mete Taşın’ın muhteşem yorumu eşliğinde Anadolu’nun ruhunu opera sahnesine taşıyor. Kültürel zenginliğimizi senfonik müzikle harmanlayarak dünya sahnelerine taşımayı hedefleyen bu eşsiz müzikal yolculuğun şefliğini Orhan Şallıel yapıyor.

Anadolu'nun Senfonisi, 15 Kasım saat 21.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. AHMET ABİMİN ŞARKILARI ANILAR, İZLER VE HASRET Sanatçı Ahmet Kaya, aramızdan ayrılışının 25. yıl dönümünde özel bir konserle anılıyor. "Ahmet Abi'min Şarkıları" başlığıyla gerçekleşecek etkinliğin moderatörlüğünü, "Kendine İyi Bak" ve "Hep Sonradan" gibi birçok eserin söz yazarı ve Ahmet Kaya'nın dostu Ali Çınar üstleniyor. REKLAM Bu anlamlı gecenin başrolünde, Ahmet Kaya’nın uzun yıllar orkestra şefliğini yapan ve yakın dostu olan bağlama virtüözü Ümit Yılmaz yer alıyor. Yılmaz, konserde hem anılarını paylaşacak hem de usta sanatçının unutulmaz eserlerini seslendirecek. Konser boyunca, Kaya’nın turne yolculuklarından albüm çalışmalarına uzanan pek çok özel anı da dinleyicilerle paylaşılacak. Ahmet Abimin Şarkıları Anılar, İzler ve Hasret, 16 Kasım saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. TROYA Anadolu Ateşi Dans Topluluğu, Troya efsanesine hayat vererek sanat tarihinin bu ölümsüz eserine anayurdundan üç bin yıl sonra merhaba diyor. Hitit Kralı Tuthalia’dan Akhileus’a, Büyük İskender’den Roma İmparatoru Sezar’a, Pers Kralı Kserkses’ten Bizans Kralı Konstantinus’a, Fatih Sultan Mehmet’ten Mustafa Kemal Atatürk’e kadar çağlar aşan dünya liderlerinin düşlerini süsleyen ışıklı şehir Troya’nın yıkıntılarından yükselen çığlık ve 3 bin yıllık mistik bir düş sahnede yeniden hayat buluyor.

Halk danslarını bale, modern dans ve dansın diğer disiplinleriyle sentezleyen, dünya standartlarında bir proje olan ve bugüne kadar 100’den fazla ülkede 50 milyon seyircinin izlediği Anadolu Ateşi, Troya gösterisi ile AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda sanatseverlerle buluşacak. Troya, 16 Kasım saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM TÜRK TELEKOM PRİME KAHVE KONSERLERİ-KLASİKTEN ROMANTİĞE ARYALAR VE DÜETLER “Klasikten Romantiğe Aryalar ve Düetler” konserinde İzmir Devlet Opera ve Balesi sanatçıları soprano Beste Aslan ve bariton Görkem İbrahim Özcan sahne alıyor. Sanatçılar, Klasik ve Romantik dönemin önde gelen bestecileri W.A. Mozart, G. Puccini, G. Donizetti ve G. Verdi'nin eserlerinden oluşan, İtalyan, Alman ve Fransız repertuvarını güçlü yorumlarıyla seslendirecek. Programda Puccini’den “Quando me'n vo”, Donizetti’den “Bella siccome Un Angelo” ve Massenet’ten “Il est doux il est bon” gibi aryalar yer alacak. Konser, Çağdaş Türk müziğinin önemli ismi Yalçın Tura'nın “Sevmek Nedir?” düetiyle son bulacak. Beste Aslan ve Görkem İbrahim Özcan, arya ve düetlerle dinleyicilere unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak. Türk Telekom Prime Kahve Konserleri Klasikten Romantiğe Aryalar ve Düetler, 15 Kasım saat 11.00’de Türk Telekom Opera Salonu - Fuaye’de.

REKLAM AKM'DE DEVAM EDEN SERGİLER ŞAKİR PAŞA AİLESİNİN BEŞ HARİKASI Türk sanatının en etkileyici ailelerinden biri olan Şakir Paşa ailesinin beş önemli sanatçısının eserlerini bir araya getiren “Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası” sergisi, Atatürk Kültür Merkezi Müzik Platformu’nda sanatseverlerle buluşuyor. Türk modern sanatının gelişim sürecine ışık tutan sergide; edebiyat ile resim arasında kurduğu bağla dikkat çeken ve Halikarnas Balıkçısı adıyla tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı, Türk modern sanatının öncülerinden Fahrelnissa Zeid, Türkiye’de gravür sanatının öncülerinden Aliye Berger, Türk soyut ekspresyonizminin en önemli temsilcilerinden Nejad Melih Devrim ve modern seramik sanatının öncülerinden Füreya Koral’ın eserleri yer alıyor. Resim, gravür ve seramik çalışmalarının yanı sıra sergide; Şakir Paşa ailesine ait eskizler, fotoğraflar ve arşiv belgeleri de sergileniyor. Yaklaşık 100 eserin görülebildiği seçki, disiplinler arası yaklaşımıyla bir ailenin kültürel mirasını kapsamlı bir biçimde sanatseverlere sunuyor. Şakir Paşa Ailesinin Beş Harikası Sergisi, 30 Kasım'a kadar AKM Müzik Platformu’nda.

REKLAM SALVADOR DALÍ: SÜRREALİZMİN BAŞYAPITLARI “Salvador Dalí: Sürrealizmin Başyapıtları” sergisi, 20. yüzyılın en etkileyici ve sıra dışı sanatçılarından Salvador Dalí’nin hayal gücünün derinliklerine bir yolculuk sunuyor. Atatürk Kültür Merkezi Galeri’de açılan sergide, Dalí’nin zaman, bilinçaltı ve gerçeklik algısını sorgulayan ikonik eserleri yer alıyor. Sanatçının sürrealizme kazandırdığı özgün teknikler ve çarpıcı görsel dili, ziyaretçilere hem estetik hem de düşünsel bir deneyim vadediyor. Bu seçki, Dalí’nin sanat tarihindeki dönüştürücü rolünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Salvador Dalí: Sürrealizmin Başyapıtları, 30 Aralık'a kadar AKM Galeri’de. HENRİ MATİSSE: ŞEKİLLERİN BASİTLEŞTİRİLMESİNE DOĞRU “Henri Matisse: Şekillerin Basitleştirilmesine Doğru” sergisi, modern sanatın öncülerinden Matisse’in yaratıcı dünyasını Atatürk Kültür Merkezi Çok Amaçlı Salonu’na taşıyor. Fovizm’in kurucularından olan, parlak renk paletleri ve yalın formlarla estetik anlayışta devrim yaratan Matisse’nin eserleri sanatseverleri farklı bir dünyanın içine alıyor. Resimden heykele, vitraydan illüstrasyona uzanan çok yönlü üretimiyle Matisse, biçim ve rengin uyumlu birlikteliğini gözler önüne seriyor. Bu özel seçki, izleyiciyi sanatçının sadeleşen anlatımı ve derinlikli renk anlayışıyla buluşturuyor.