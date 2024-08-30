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        Haberler Yaşam Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi

        Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika ilk kez sergilendi

        Kurtuluş Savaşı Müzesi koleksiyonunda yer alan, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kendisine verilen İstiklal Madalyası'nı aldığına dair vesika, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda ilk kez sergilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 13:03 Güncelleme: 30.08.2024 - 13:03
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        Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün İstiklal Madalyası'nı teslim aldığına dair vesika ilk kez sergilendi.

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        Ankara'da 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri sürüyor.

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        Bu kapsamda 1. TBMM Binası'ndaki Kurtuluş Savaşı Müzesi'nde ilk kez Mustafa Kemal Paşa'nın Yeşil-Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'nı teslim aldığına dair vesika vatandaşların ziyaretine açıldı.

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        Ankaralılardan yoğun ilgi gören vesikada, Atatürk'ün "Yeşil ve Kırmızı Şeritli İstiklal Madalyası'na ait ve 1578 nolu vesikayı aldım" yazısı yer alıyor.

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        Müzenin Haberleşme ve Silah Gücü Odası'nda sergilenen vesika, 4 ay boyunca ziyaret edilebilecek.

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        #istiklal madalyası
        #Atatürk
        #mustafa kemal atatürk
        #30 ağustos
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