Usta oyuncu Taner Turan, üç senedir birlikte olduğu Devlet Klasik Türk Müziği Topluluğu Sanatçısı Nebahat Nalan Höke ile hayatını birleştirdi. Habertürk'ün haberine göre; Selanik'te Atatürk Evi Müzesi’nde sade bir törenle dünya evine giren mutlu çifti, yakın dostları da yalnız bırakmadı. Tören sırasında fonda, Atatürk’ün sevdiği şarkılar ve Aylin Şengün Taşçı’nın ‘Bir Kızıl Goncaya Bezer’ adlı eserinin çalınması dikkatlerden kaçmadı.

Düğünde gelinin nikâh şahitliğini Türk müziğinin güçlü seslerinden Aylin Şengün Taşçı, damadın şahitliğini ise menajeri Tümay Özokur üstlendi.

Taner Turan'ın smokinini Atatürk'ün smokinlerini diken ailenin dördüncü kuşak oğlu Levon Kordonciyan dikti.

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