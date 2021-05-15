Özel Harekat polisine silahlı saldırı! 0:00 / 0:00

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Zafer Samancı'nın haberine göre Konya’nın merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Caddesi'nde, bu sabah saatlerinde, Konya Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli 42 yaşındaki polis memuru M.B., mesai bitiminin ardından motosikletiyle evine gitmek için yola çıktı.

GÜZERGÂHI DEĞİŞTİRDİ BOŞ YOLA GİRDİ

Bir süre sonra bir araç tarafından takip edildiğini anlayan özel harekat polisi, olası bir silahlı çatışmaya karşı yolunu değiştirerek boş yola girdi.

POLİSE ATEŞ AÇILDI



İçinde 3 kişinin bulunduğu araçtan polise ateş açıldı. M.B. ise kendisine açılan ateşe havaya ateş ederek karşılık verdi. Zanlılar hızla uzaklaştı. Olay sonrası teyakkuza geçen Konya Emniyeti ekipleri, kullandıkları aracın plakasından yola çıkarak zanlıları yakalamak içi çalışma başlattı.

İKİ ADRESE BASKIN: 3 GÖZALTI

Tespit edilen iki adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda Hüseyin T., Mehmet T. ile A.A. gözaltına alındı.

SORGULARI DEVAM EDİYOR

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda ise 13 adet plastik tüp içerisinde uyuşturucu madde metamfetamin, bonzai, yeşil reçeteli ecza maddeleri, hassas terazi, klozetin su haznesine saklanmış poşet içerisindeki bir tabanca ve 13 mermi ele geçirildi. Zanlıların emniyetteki sorguları sürüyor.