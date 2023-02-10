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Ateş Kuşları dizisi bu akşam var mı yok mu? 10 Şubat ATV yayın akışı!

ATV'nin yeni dizilerinden biri olan Ateş Kuşlar, bu akşam var mı yok mu merak konusu oldu. İlayda Alişan, Hande Soral, Burak Tozkoparan ve Görkem Sevindik gibi oyuncuları bir araya getiren dizinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağına dair tüm bilgileri bir araya getirdik...

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  • Ateş Kuşları dizisi bu akşam var mı yok mu? 10 Şubat ATV yayın akışı! Ateş Kuşları ne zaman yayınlanacak?

    Bir süredir merakla beklenen Ateş Kuşları dizisi, hatırı sayılır bir ilgi görmüştü. Cuma günleri yayınlanan ATV'nin yeni sezon dizilerinden biri olan Ateş Kuşları'nın yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağına dair ayrıntıları derledik!
  • Ateş Kuşları dizisi bu akşam var mı yok mu? 10 Şubat ATV yayın akışı! Ateş Kuşları ne zaman yayınlanacak?

    ATEŞ KUŞLARI BU AKŞAM YOK MU?

    İlgiyle takip edilen dizi Ateş Kuşları, ülkemize derin bir keder yaşatan Kahramanmaraş'taki iki büyük deprem nedeniyle bu hafta yayınlanmayacak.

    Ateş Kuşları'Nın ne zaman yayınlanacağı henüz netlik kazanmadı.
  • Ateş Kuşları dizisi bu akşam var mı yok mu? 10 Şubat ATV yayın akışı! Ateş Kuşları ne zaman yayınlanacak?

    ATEŞ KUŞLARI DİZİSİ KONUSU NEDİR?

    2000 yılına girerken çocukları dilendiren bir adamın elindeki 5 sokak çocuğu: Ali, Mercan, Zıpkın, Sabit, Kara…

    Dünyanın tüm kalleşliğine meydan okurcasına kardeş olmayı başarırlar. Tutunacak kökleri olmadığı için birbirlerine tutunup kendilerine köksüzler derler.

    Köksüzlerin kaderi bir gece çöpte bebek bulmaları ile değişir. Mercan çocuk yaşta anne olur köksüzlere. Ali de baba…
  • Ateş Kuşları dizisi bu akşam var mı yok mu? 10 Şubat ATV yayın akışı! Ateş Kuşları ne zaman yayınlanacak?

    Kendilerine bakamayan köksüzler bu bebeği çöpten buldukları ile de olsa büyütmeye karar verirler. Ama bu kolay olmayacaktır.

    Çünkü aynı gece büyük bir günaha gebedir. Köksüzlerin ömür boyu sırtlarında taşıyacakları bu sır en çok da Ali'nin canını yakacaktır.

    Hem onları dilendiren Çatal hem de o gecenin sırrı peşlerini bırakmayacaktır.
  • Ateş Kuşları dizisi bu akşam var mı yok mu? 10 Şubat ATV yayın akışı! Ateş Kuşları ne zaman yayınlanacak?

    Birbirlerine tutunarak hayatta kalan bu sokak çocukları için 23 senelik sır perdesi Gülayşe'nin aşık olması ve Barbaros Komiser'in hayatlarına girmesi ile tekrar açılacaktır…
  • Ateş Kuşları dizisi bu akşam var mı yok mu? 10 Şubat ATV yayın akışı! Ateş Kuşları ne zaman yayınlanacak?

    ATEŞ KUŞLARI OYUNCULARI KİMLER?

    İlayda Alişan - Gülayşe Ateş

    Hande Soral - Mercan Ateş

    Burak Tozkoparan - Barbaros
  • Ateş Kuşları dizisi bu akşam var mı yok mu? 10 Şubat ATV yayın akışı! Ateş Kuşları ne zaman yayınlanacak?

    Görkem Sevindik - Ali Ateş

    Erdem Şanlı - Zıpkın Ateş

    Emir Çubukçu - Sabit Ateş

Haberi Hazırlayan : Mete Ertunç Sevilir
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