Atiba futbolu bırakacak mı? Açıkladı

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Atiba Hutchinson ülkesi Kanada'da bir gazeteye manşet oldu. Haberde tecrübeli futbolcunun futbolu bıraktıktan sonra Siyah-Beyazlı takımda görev almaya devam edeceği aktarılırken Türkiye'deki herkesin ona saygı duyduğundan bahsedildi.

Gazeteye konuşan Atiba, geleceği ile ilgili olarak "Her geçen gün kendimi çok daha iyi hissediyorum. Bedenimi biraz daha hafif hissediyorum. Son 2 senedir en iyi form durumuma çıktım. Ama doğrusunu söylemek gerekirse bacaklarım eskisi gibi değil. Futbolu bırakma kararı şu an kafamda yer alıyor. Eğer yaz ayını iyi geçirirsem bir kez daha düşünebilirim" ifadelerini kullandı.