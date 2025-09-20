Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Beşiktaş Atiba Hutchinson'dan Sergen Yalçın açıklaması! - Beşiktaş Haberleri

        Atiba Hutchinson'dan Sergen Yalçın açıklaması!

        Beşiktaş'ın eski futbolcusu Atiba Hutchinson, siyah-beyazlı takımın "bir süreç içerisinde olduğunu ve birkaç sezondur toparlanma aşamasından geçtiğini" söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.09.2025 - 00:50 Güncelleme: 20.09.2025 - 00:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Atiba'dan Sergen Yalçın açıklaması!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Atiba Hutchinson, Rixos Tersane'de düzenlenen Dünya Efsaneler Padel Turnuvası'nın (World Legends Padel Tour) İstanbul ayağında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

        Padel organizasyonunun keyifli geçtiğini belirten Hutchinson, "Güzel taraflarından biri de aktif kalmamızı sağlıyor. Sosyalleşme anlamında da iyi oluyor. Çok eğlenceli. Burada birçok efsaneyle beraber olmak da güzel bir duygu." açıklamasını yaptı.

        Deneyimli futbolcu, İstanbul'un kendisi için çok özel bir şehir olduğundan bahsederek, "Burada yaşamaya devam ediyorum. Ben ve ailem burada kendimizi çok iyi hissediyoruz. Çok güzel insanlarla tanıştık. İşin futbol tarafında muazzam deneyimler yaşadım. O sıcaklığı hep hissettik. Hem kültürel hem de sosyal ortam bana ve aileme çok iyi hissettirdi. Çocuklar da zaten burada doğdu. Burada büyüdüler ve Türkçe konuşuyorlar. Buraya aitler ve çok huzurlu hissediyorlar." dedi.

        "SERGEN HOCANIN DÖNMÜŞ OLMASI ÇOK ÖNEMLİ"

        Atiba Hutchinson, Sergen Yalçın'ın tekrar Beşiktaş'ta teknik direktörlük görevine getirilmesinin çok değerli olduğunu vurguladı.

        Takımın daha iyi göründüğünü dile getiren Kanadalı oyuncu,"Sergen hocanın dönmüş olması çok önemli. Şu anda takım daha iyi görünüyor. Sergen hoca daha önce takıma çok büyük başarılar kazandırdı. Takım şu an bir süreç içerisinde. Son birkaç sezondur toparlanma aşamasından geçiyor. Onlara destek vermek için her zaman burada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.

        Hutchinson, "Bir sene daha Beşiktaş'ta oynamak ister miydin?" sorusu üzerine ise ayrılma zamanının geldiğini hissettiğini anlatarak "Son sezonda bazı şeyler daha ağır ve zor gelmeye başlamıştı. Taraftarların düşüncesi çok mutluluk verici. Bana hep çok büyük destek oldular ve takdir ettiler. Buna gerçekten minnettarım ama zamanı gelince bırakmakta fayda var." diye konuştu.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Antalya ve Muğla'da yangın
        Antalya ve Muğla'da yangın
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 25 Eylül'de ABD'yi ziyaret edecek
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Üsküdar'da yolcu teknesi ile yük gemisi çarpıştı
        Dayısını ve yengesini öldüren katil zanlısı tutuklandı
        Dayısını ve yengesini öldüren katil zanlısı tutuklandı
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Nükleer kapasitemiz anlaşma kapsamında kullanılabilir"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "Teknolojide ve savunma sanayiinde farklı ivme yakalamış durumdayız"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        "ABD İsrail'e 6 milyar dolarlık silah satışı planlıyor"
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        Çin'den TikTok'un ABD'li ortaklara devrine yeşil ışık
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        12 yıllık zorunlu eğitim kalkıyor mu?
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        Rus savaş uçakları Estonya hava sahasına girdi
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        "Ticaret ahlakına her zamankinden fazla ihtiyaç duyuyoruz"
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Türkiye Varlık Fonu dünyada ilk 10 arasında
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Göbeklitepe'de insan heykeli bulundu
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Türkiye'de diyabet vakaları artıyor! Şeker tüketiminde dünya ortalamasının üstündeyiz
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        Ali Koç'tan Mourinho'nun sözlerine yanıt!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Ekmeğimin peşindeyim"
        "Ekmeğimin peşindeyim"