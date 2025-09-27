Atık kağıtları sepete dönüştürüyorlar

Niğde'nin Bor ilçesinde faaliyet gösteren Tyana Kadın Kooperatifi, hem el emeği üretimi hem de geri dönüşüm projeleriyle dikkat çekiyor.

Kooperatif üyeleri, "Gazeteden Sepet Örme" projesini hayata geçirdi. Kadınlar, ürettikleri hediyelikleri daha şık şekilde sunmak için atık gazeteleri kullanıp sepetler örmeye başladı.

Kooperatif Başkanı Nazan Çağlak, atık olarak görülen her türlü kağıdı işleyip, çevreye katkı sunduklarını belirterek, "Hediyelik eşyalarımızı sepet içinde sunmak istedik. Köfter, pekmez gibi ürünlerimizi tülle süsleyip götürüyorduk. Sonra dedik ki, sepetimizi de kendimiz yapalım. Gazeteleri topladık, uzun şeritler kestik, bir çöp şişle kıvırıp çubuklar elde ettik. Boyadıktan sonra sepet şekline getirdik. Böylece hem maliyeti düşürdük hem de geri dönüşüme katkı sağladık" dedi.

Nazan Çağlak

Çağlak, projeyi yalnızca sepetle sınırlı tutmadıklarını da belirterek, şunları söyledi: "Hızlı bir tüketim çağında yaşıyoruz. Toplum olarak üretmekten çok tüketime odaklıyız. Amacımız, atık kağıtları 3 boyutlu objelere çevirip sürdürülebilir sanata destek olmak. Atık olarak gördüğünüz her türlü kağıdı işleyip objeye dönüştürüyoruz. Hayallerin sınırı yok. Kadınlarla birlikte sepet, çanta, duvar süsleri gibi birçok dekoratif eşya yapıyoruz."