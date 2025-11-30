Atılay Canel: Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık
Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 2-0 yenildikleri Beşiktaş karşısında çalıştıklarını sahaya yansıtamadıklarını söyledi.
Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu.
"ÇALIŞTIKLARIMIZI SAHAYA YANSITAMADIK"
Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Zor kazandığımız topları ileride çok kolay kaybettik. Düzgün paslar yapamadık. Zaman zaman yapsak da etkili olamadık. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık" şeklinde konuştu.
