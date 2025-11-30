Habertürk
        Atılay Canel: Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık - VavaCars Fatih Karagümrük Haberleri

        Atılay Canel: Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık

        Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, 2-0 yenildikleri Beşiktaş karşısında çalıştıklarını sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 23:31 Güncelleme: 30.11.2025 - 23:31
        "Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık"
        Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Beşiktaş’a 2-0 mağlup oldu.

        "ÇALIŞTIKLARIMIZI SAHAYA YANSITAMADIK"

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel, "Zor kazandığımız topları ileride çok kolay kaybettik. Düzgün paslar yapamadık. Zaman zaman yapsak da etkili olamadık. Çalıştıklarımızı sahaya yansıtamadık" şeklinde konuştu.

