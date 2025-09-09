Habertürk
        Atina yakınında 5.2 büyüklüğünde deprem

        Atina yakınında 5.2 büyüklüğünde deprem

        Yunanistan'ın başkenti Atina'da da hissedilen 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.09.2025 - 00:47 Güncelleme: 09.09.2025 - 00:47
        Atina yakınında 5.2 büyüklüğünde deprem
        Yunanistan'ın başkenti Atina'da da hissedilen 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

        Atina Jeodinamik Enstitüsüne göre, 00.27'de meydana gelen deprem, başkent Atina'yı da kapsayan Attika bölgesinde hissedildi.

        Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.

