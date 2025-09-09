Atina yakınında 5.2 büyüklüğünde deprem

Yunanistan'ın başkenti Atina'da da hissedilen 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Atina Jeodinamik Enstitüsüne göre, 00.27'de meydana gelen deprem, başkent Atina'yı da kapsayan Attika bölgesinde hissedildi.

Deprem sonucu can ya da mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz bir bilgi paylaşılmadı.