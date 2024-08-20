MSG NEDEN BU KADAR ÇOK GIDA MALZEMESİNDE BULUNUYOR?

MSG'nin neden bu kadar popüler olduğunun nedeni açıktır. Bu amino asit bir eksitotoksin olarak bilinir ve beyinde büyük miktarda dopamin salgılanmasına neden olur ki bu da kendimizi iyi hissetmemizi sağlayan zevk ya da tatmin hormonudur.

MSG'nin bu gıdalara dahil edilmesi, beyni yediğimiz şeyin lezzetli olduğunu düşünmesi için kandırır, çünkü sonuç olarak böyle bir zevk yaşarız.