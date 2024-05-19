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        Haberler Kültür-Sanat Sinema Atlas 1948'de 1 sergi 6 film

        Atlas 1948'de 1 sergi 6 film

        Beyoğlu'nun en önemli sanat duraklarından biri olan Atlas 1948 bu hafta da sanatla dolu. İstanbul Sinema Müzesi'nde Devrim Erbil'in 'Inspirations' sergisi sanatseverlerle buluşurken aralarında 'İlgi Alanı' 'Yurt', 'Tereddüt Çizgisi' gibi ödüllü filmler gösterilecek.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.05.2024 - 00:10 Güncelleme: 19.05.2024 - 00:10
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        Atlas 1948'de 1 sergi 6 film
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        Beyoğlunun kalbinde yer alan ve yenilenen dijital alt yapısı ile festival, gala, lansman ve ödüllü filmlerin yanı sıra sahne sanatları ve konserlere de ev sahipliği yapan Atlas 1948, bu hafta yoğun bir program ile sinemaseverler ile buluşurken, İstanbul Sinema Müzesinde yer alan benzersiz bir sergi de ziyaretçilerini bekliyor.

        Devrim Erbil'in 60. sanat yılı "Inspirations" sergisiyle, değerli ressamın ve onun sanat yolculuğuna eşlik etmiş 35 farklı sanatçının eserleri ile İstanbul Sinema Müzesi'nde onurlandırılıyor. Usta ressam Devrim Erbil'in daha önce sergilenmemiş eserlerinden oluşan "Inspirations" sergisi, İstanbul Sinema Müzesi'nde sanatseverlerle buluşmayı bekliyor.

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        Kötülüğün Sıradanlığa Dönüşü, İlgi Alanı (The Zone of Interest)

        Auschwitz kumandanı Rudolf Höss, eşi Hedwig, çocukları ve hizmetkârlarıyla rüya gibi bir hayat sürmektedir. Öyle ki, ölüm kampının duvarına bakan muhteşem evleri tam da tren raylarıyla gaz odaları arasındadır. Martin Amisin aynı adlı romanından uyarlanan The Zone of Interest” (İlgi Alanı), çiçekli, geniş bahçeleri, seraları ve havuzlarında keyif süren Höss ailesinin başlarına ölüm külleri serpilirken süregiden sıradan gündelik yaşamını gözlemliyor. Jonathan Glazerin on yıl önce çektiği huzursuzluk şahikası Under the Skinin ardından sinemaya bu etkileyici dönüşü kötülüğün sıradanlığına ve kendiyle çelişen insan doğasına dair alışılmadık ve kan dondurucu bir bakış sunuyor.

        The Zone of Interest (İlgi Alanı); 21 Mayıs Salı 12:00de, 25 Mayıs Cumartesi 12:00de Atlas 1948de gösterilecek.

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        Dormitory (Yurt)

        90lı yılların sonu Türkiyesinin siyasi kutuplaşma atmosferinde geçen Yurt, 14 yaşındaki lise hazırlık öğrencisi Ahmetin yaşadıklarına odaklanıyor. Babasının zoruyla, erkeklerin kaldığı bir dini yurda yerleştirilen Ahmet, alıştığı sıcak aile ortamından koparılmanın çaresizliğini yaşar. Bir yandan babasının beklentilerini karşılamanın ağırlığı altında ezilirken, bir yandan da okul ve yurt arasındaki ikili hayatında izolasyon ve baskılarla karşılaşır. Aidiyet duygusunu hepten yitiren Ahmetin tek sığınağı, yurdun tecrübeli öğrencisi Hakan olur ve birlikte kuralları çiğnedikleri bu genç adamın yarattığı heyecan ve özgürlük onu ilk kez kendi seçimlerini yapacağı bir yola sürükler.

        Dormitory (Yurt); 21 Mayıs Salı 18:30da, 23 Mayıs Perşembe 15:30da, 24 Mayıs Cuma 15:30da, 25 Mayıs Cumartesi 18:30da, 26 Mayıs Pazar 15:30da Atlas 1948de gösterilecek.

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        New Yorka bir aşk mektubu: Robot Düşleri (Robot Dreams)

        Arkadaşlığın önemi ve kırılganlığını vurgulayan, aynı zamanda New Yorka bir aşk mektubu olan filmin açılışı 2023 Cannes Film Festivalinde yapıldı. 2024 Oscar Ödüllerinde En İyi Animasyon Filmi adaylarından biri olan film, Manhattanda yaşayan ve yalnızlıktan bıkan Dogun bir gün kendine Robot bir arkadaş yapmaya karar vermesiyle başlıyor.

        Robot Dreams(Robot Düşleri); 23 Mayıs Perşembe 12:00de, 26 Mayıs Pazar 18:30daAtlas 1948de gösterilecek.

        Selman Nacardan Tereddüt Çizgisi (Hesitation Wound)

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        İdealist bir ceza avukatı olan Canan’ın hayatına odaklanan film, Canan’ın uzun süredir emek verdiği bir cinayet davasının karar duruşması gününde annesi, hâkim ve sanığın hayatını etkileyecek ahlaki bir tercih yapmak durumunda kalmasını anlatıyor.

        Tereddüt Çizgisi; 21 Mayıs Salı 15:30da, 23 Mayıs Perşembe 18:30da, 24 Mayıs Cuma 18:30da, 25 Mayıs Cumartesi 15:30da Atlas 1948de gösterilecek.

        Bir İntikam Arayışı: Oldboy

        Oldboy (İhtiyar Delikanlı), yıllarca hapis tutulan bir adamın serbest bırakılmasının ardından intikam arayışını anlatıyor. Dae-su Oh adında bir adam, bir gün kaçırılır ve 15 yıl boyunca eski püskü bir hücrede tutuklu kalır. Hiçbir açıklama yapılmamıştır. Sonra bir gün serbest bırakılır. Eline, para, cep telefonu ve pahalı kıyafetler verilir. Dae-su Oh, başına gelen bu durumun nasıl ve neden olduğunu anlamak ve gereken intikamı almak konusunda kararlıdır. Bu sırada Dae-su Oh aslında kendisini kaçıranların daha da büyük bir planının olduğunu keşfeder…

        Oldboy (İhtiyar Delikanlı); 26 Mayıs Pazar 12:00de Atlas 1948de gösterilecek.

        Romantik Drama: Black Tea (Siyah Çay)

        Black Tea (Siyah Çay), otuzlu yaşlarının başında, düğün gününde hayır!” diyecek kadar cesur bir kadın olan Çinde yeni bir hayat kurmak için Fildişi Sahilinden ayrılan Ayanın hikayesine odaklanıyor. Aya, Guangzhouda, Çinli Cainin sahibi olduğu çay dükkânında iş bulur ve Cai, Ayayı Çin çay demleme ve sunum yöntemi ile tanıştırır. Aya bu kadim sanatı öğrenirken, ilişkileri yavaş yavaş duyarlı bir aşka dönüşür. Fransa, Moritanya, Lüksemburg, Tayvan ve Fildişi Sahili'nin uluslararası ortak yapımı olan film, 15-25 Şubat 2024 tarihleri arasında düzenlenen 74. Berlin Uluslararası Film Festivali'nin Yarışma bölümüne seçildi ve 21 Şubat'ta Berlinale Palast'taki ilk gösterimiyle Altın Ayı için yarıştı.

        Black Tea (Siyah Çay); 24 Mayıs Cuma 12:00de Atlas 1948de gösterilecek

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        #Atlas 1948
        #Devrim Erbil
        #yurt
        #The Zone of Interest
        #film
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