Atlas 1948 yeni sezona iddialı başlıyor

Beyoğlu’nun kalbinde yer alan ve yenilenen dijital alt yapısı ile film festivalleri, gala, ülke sinemaları ve vizyon filmlerinin yanı sıra sahne sanatları ve konserlere de ev sahipliği yapan Atlas 1948’te bu ay; 'Hiçbir Şey Yerinde Değil' vizyon filmi ile 'Eksik', 'Herkesin Bildiği Sırlar', 'Kırık Plak', 'Leyla İle Mecnun Değil', 'Sevgi Sosyal Yaşamakta Israr Ediyor', '12 Numaralı Adam' ve 'Yalnız' tiyatro oyunları sanatseverlerle buluşacak. İstanbul Sinema Müzesi de bu ay 'Sen Balık Değilsin Ki' performansına sahne olacak.

HİÇBİR ŞEY YERİNDE DEĞİL

Burak Çevik'in yönettiği, Adana Altın Koza Film Festivali'nde En İyi Yönetmen dâhil 3 ödül kazanan “Hiçbir Şey Yerinde Değil”, İstanbul prömiyerini Atlas 1948 Sineması'nda yapıyor! Film, Türkiye’de 1980 darbesi öncesindeki yaşanan siyasi karmaşayı anlatıyor. 1978'de, solcu devrimin şiddetle değil siyasetle gerçekleştirilebileceğine inanan gençlerin bir evde toplanarak yayımladıkları dergi hakkında konuşmaya başlamalarının ardından meydana gelen beklenmedik olaylar seyirciyle buluşuyor. REKLAM .png Başrollerini Burak Can Aras, Celal Öztürk, Efe Taşdelen, Eren Kol ve Onur Gözten’in paylaştığı filmin İstanbul prömiyeri, ekip katılımlı özel gösterimi ile 14 Ekim Pazartesi saat 20.30’da Atlas 1948 Sineması’nda gerçekleşecek.

SEN BALIK DEĞİLSİN Kİ Çıplak Ayaklar Kumpanyası’nın “Sen Balık Değilsin ki” performansı İstanbul Sinema Müzesi’nde izleyicileriyle buluşuyor. Oktay Rifat’ın “Ahmet” şiirinin temelini oluşturduğu “Sen Balık Değilsin ki”, 2010’da Çıplak Ayaklar Stüdyosu’nda üretildi. Bugüne kadar 40’a yakın şehirde sokaklarda, parklarda, evlerde, cafelerde, derneklerde ve sahnelerde 200’den fazla kere sahnelendi. Her türlü mekâna ve duruma uyarlanabilen gösteri, her izlenişte farklı bir deneyim yaşatıyor. REKLAM Suyun yolculuğunu kendi yolculukları yapanların ve her türlü suyun sularında gezinenlerin hikâyesini Mihran Tomasyan’ın etkileyici performansıyla anlatan “Sen Balık Değilsin ki” İstanbul Sinema Müzesi’nde 26 Ekim Cumartesi günü saat 20.30‘da izlenebilecek.

EKSİK Dramatik ama aynı zamanda komik bir aile olma çabasının anlatıldığı oyun; Metin’in annesinin bir trafik kazası sonucu komaya girdiğini haber vermek için babası Kartal’ın yanına, Datça’daki çiftlik evine gelmesiyle başlıyor. Kartal sıcaklardan, Derya ise telefonun çekmemesinden yakınıyor. Metin’in ise tek isteği hayatındaki ilişkileri yoluna koymaktır. Yirmi dört saat içinde her şey tepetaklak olur. İzleyiciler ise kendilerini; geçmişten gelen sırların, aile içi hesaplaşmaların, gidenlerin, kalanların ve zaten hep eksik olanların anlatıldığı bir hikâyenin orta yerinde buluyor.

Aksel Bonfil’in yazıp yönettiği, başarılı oyuncular Levent Can, Hande Doğandemir ve Erdem Kaynarca’nın sahnede devleştiği Eksik, 27 Ekim Pazar, 16:00 ve 29 Kasım Cuma, 20:30 günlerinde seyirciyle buluşmayı bekliyor. REKLAM HERKESİN BİLDİĞİ SIRLAR Ayşecan Tatari ve Emir Çubukçu’nun oynadığı, Edip Tepeli’nin yönettiği oyun; karakterlerin büyük umutlarla başlayan, sonrasındaysa yokuşta freni patlamış̧ bir araba gibi yokuş̧ aşağı kayıp giden evlilik ilişkisindeki iç hesaplaşmayı konu alıyor. Birbirlerini çok sevdikleri halde bir türlü iletişim kuramayan iki insanın hüzünlü olduğu kadar eğlenceli hikayesini anlatan “Herkesin Bildiği Sırlar” 30 Ekim Çarşamba günü saat 20.30’da Atlas 1948 Sahnesi’nde seyirciyle buluşuyor.

KIRIK PLAK Serhat Kılıç’ın tek kişilik performansıyla seyirciyle buluştuğu “Kırık Plak”; Üzerinden haciz memurları geçmiş bir evde yaşayan yetenekli, zeki ve talep gören popüler bir aktörün, hatırladıkları yüzünden giderek zorlaşan hayatının trajikomik hikayesini konu alıyor. REKLAM Serhat Kılıç, kendi hayatından esinlenerek yazıp yönettiği bu otobiyografik kurgu eserde, televizyon dünyasının basit gibi görünen kararlarının arkasındaki derin varoluşsal çatışmaları, kişisel hayal kırıklıklarını ve modern insanın anlam arayışını kederli bir komediyle ve saçma bir dürüstlükle sahneye taşıyor.

Kırık Plak, 31 Ekim Perşembe günü saat 20.30’da Atlas 1948 Sahnesi’nde seyircilerini bekliyor. LEYLA İLE MECNUN DEĞİL Kadın ile Adam boşanmak üzerelerdir. Yaklaşık altı aydır evleri ayırmışlar, birbirlerinden uzaklaşmak, bitmiş bir aşktan kaçmakla, yeniden ateşlenmekten korkmak arasında gel-gitler ve kör olası alışkanlığın boyunduruğu ile cebelleşmektedirler. Boşanmalarına iki gün kala en sevdikleri, en çok görüştükleri, aşklarına tanıklık etmiş hatta nikah şahitliklerini yapmış İskender abileri ölür. Kadın ile Adam gömeceklerdir İskender abilerini; tam da boşanma davasından bir gün önce. Cenaze ve merasim silsilesi içinde geçen oyun; ‘Kadın ve Adam’ı ilişkilerini sorgularken, bazen didişirken, bazen de gülüşürken izleyen seyirciyi içine alıyor.

REKLAM Elit Andaç Çam ve Bülent Emrah Parlak’ın başrollerini paylaştığı “Leyla ile Mecnun Değil” 8 Kasım 20.30’da Atlas 1948 Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. SEVGİ SOSYAL YAŞAMAKTA ISRAR EDİYOR Banu Açıkdeniz, Burcu İsra Kanbakoğlu, Duygu Dalyanoğlu, Nihat Albayrak ve Zeynep Okan’ın başrollerinde olduğu oyun, 1936-1976 yılları arasında yaşamış yazar, çevirmen ve radyo programcısı Sevgi Soysal’ın yaşam öyküsünü odağına alıyor. Oyunda Sevgi Soysal kanser tedavisi için gittiği Londra’da kendi yazdığı karakterler vasıtası ile hem kendi geçmişine hem de memleketin tarihine doğru bir yolculuğa çıkıyor.

Sevgi Soysal’ın gerçek yaşam öyküsünü anlatan oyunda Tante Rosa, Yürümek, Şafak, Yıldırım Bölge Kadınlar Koğuşu ve Yenişehir’de Bir Öğle Vakti gibi tanınmış eserlerinden izler ve karakterler de seyirciyi bekliyor. Yazarın 40. yaş gününde başlayan oyunda Sevgi Soysal, kendisine gelen gizemli paketin içinden çıkan kitaplarının sayfaları arasında bir yolculuğa başlıyor. Cumhuriyet’in 25. yılından 50. yılına uzanan bu yolculukta Sevgi Soysal arkadaşlığı, yoldaşlığı, aşkı, ısrarı, inadı, isyanı, yokluğu, çokluğu, zulmü, sevinci, kahkahayı, alayı hatırlarken hep ölümün kıyısında dolaşıyor ama yürümekten hiç vazgeçmiyor. Oyun, Bir kadının nasıl büyüdüğünü ve bir ülkenin nasıl dönüştüğünü hatırlatıyor.

Sevgi Sosyal Yaşamakta Israr Ediyor, 14 Kasım Perşembe günü saat 20.30’da Atlas 1948 Sahnesi’nde seyirciyle buluşacak. REKLAM 12 NUMARALI ADAM Erkan Kolçak Köstendil’in; ailede kalmak, aile olmak, yalnız kalmak, çizgilerin dışına çıkmak üzerine kaleme aldığı bu oyunda seyirci taraftara dönüşüyor. Köstendil, 90 dakikalık ‘’tek kişilik’’ gösterisiyle seyirci karşısına çıkıyor. 12 Numaralı Adam, 21 Kasım Perşembe günü saat 20.30’da Atlas 1948 Sahnesi’nde olacak. YALNIZ “Treplev" ile ses getiren Başak Kıvılcım Ertanoğlu ve Ümit Erlim’in, Zeynep Kaçar’ın Notre Dame de Sion ve Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü sahibi "Yalnız" romanından uyarladığı oyun; projeksiyon mapping, modern hikâye anlatıcılığı, fiziksel tiyatro ve yeni dramaturji arayışlarını harmanlayarak seyirciye farklı ve yenilikçi bir deneyim vadediyor. Yaşam ve ölüm, muhafazakarlık ve özgürlük, seçimlerimiz, düzen ve karmaşa, fizik yasaları gibi motifler hikâyenin merkezinde belirgin bir düzlem oluştururken, “suçlunun ve kurbanın kim olduğu” sorusu, insanın zihninde çözülmesi gereken bir muamma haline dönüşüyor. Sıla Doğanay, Başak Kıvılcım Ertanoğlu, Ecem Kocatepe, Ceyda Özcan, Şevin Parlak ve Elif Uçar’ın oynadığı oyunda, olay örgüsü, iki farklı zaman diliminde ilerliyor. Geçmiş ve şimdiki zaman aynı uzamda bükülüyor.