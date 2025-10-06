Atlas Üniversitesi nerede? Atlas Üniversitesi hangi şehirde, ilde?

Özellikle sağlık bilimleri, mühendislik, sosyal bilimler ve güzel sanatlar alanlarında programlar sunan üniversite, sektörle kurduğu bağlarla öğrencilerinin praktik deneyim kazanmalarını desteklemektedir. Kampüslerinin İstanbul'un stratejik noktalarındaki konumları, öğrencilere megalopol şehrin tüm imkanlarından yararlanma fırsatı sunmaktadır. Genç kurucu kadrosu ve çağdaş eğitim vizyonuyla gelecek odaklı bir yaklaşım benimser.

Atlas Üniversitesi, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde yer alan İstanbul ilinde bulunmaktadır ve ana kampüsü Kağıthane semtinde konumlanmıştır. Üniversitenin kampüsleri İstanbul'un çeşitli semtlerinde dağılım göstermekte olup, Kağıthane'deki ana yerleşke ile Ümraniye'de de bazı birimleri bulunmaktadır. Ana kampüs olan Kağıthane Yerleşkesi, İstanbul'un Avrupa yakasında, şehrin merkezi aksında stratejik bir konumda yer alır. Levent iş merkezine ve metro hatlarına yakın konumu, erişim kolaylığı sağlamaktadır. Kampüs dışında Ümraniye'de Sağlık Bilimleri programları ve bazı meslek yüksekokulları faaliyet göstermektedir. Toplam 5 fakülte, 1 yüksekokul, 3 meslek yüksekokulu ve çeşitli enstitülerle genç bir üniversite olarak kapsamlı eğitim sunma hedefindedir. İstanbul'un iş merkezlerine yakın konumu, öğrencilere staj ve kariyer imkanları açısından önemli avantajlar sağlamaktadır.

ATLAS ÜNİVERSİTESİ HANGİ BÖLGEDE YER ALIR?

Atlas Üniversitesi, Türkiye'nin Marmara Bölgesi'nde faaliyet göstermektedir. Marmara Bölgesi'nin ekonomik lokomotifi olan İstanbul ili, bölgenin ticaret, sanayi ve kültür merkezi konumundadır. Bu coğrafi konum, üniversiteye hem Marmara'nın ılıman iklim avantajlarını hem de dünya şehrinin tüm olanaklarını kazandırmaktadır. İstanbul'un Avrupa ve Asya kıtalarını birleştiren benzersiz coğrafi konumu, üniversitenin uluslararası perspektifini güçlendirmektedir. Doğu-Batı kültürlerinin buluşma noktasında bulunması, çok kültürlü eğitim ortamı yaratmaktadır.

Marmara Bölgesi'nin sanayi ve teknoloji merkezi olması, üniversitenin iş dünyasıyla yakın bağlar kurmasına olanak sağlamaktadır. Bu durum, özellikle uygulamalı eğitim programlarının etkinliğini artırmaktadır.

KAMPÜS YAPISI VE MODERN ALTYAPI

Atlas Üniversitesi nerede sorusunun kapsamlı cevabı, üniversitenin modern kampüs anlayışıyla anlaşılır. Ana kampüs olan Kağıthane Yerleşkesi, İstanbul'un merkezinde, çağdaş mimari anlayışla tasarlanmış bir komplekstir. Kampüs, teknolojik donanımı ve fonksiyonel tasarımıyla dikkat çeker.

Sağlık Bilimleri programlarının yürütüldüğü Ümraniye Kampüsü, hastane ve sağlık merkezlerine yakın konumuyla klinik eğitim imkanları sağlamaktadır. Modern laboratuvarlar ve simülasyon merkezleri burada bulunmaktadır. Kampüslerde akıllı sınıf teknolojileri, dijital kütüphane sistemleri ve online eğitim altyapısı mevcuttur. Sosyal alanlar ve öğrenci yaşam merkezleri de kampüs yaşamını desteklemektedir.