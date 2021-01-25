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Atletico Madrid doludizgin!

La Liga'da lider Atletico Madrid, Valencia'yı 3-1 mağlup etti. Serie A'da Atalanta'ya 3-0 yenilmesine rağmen Milan, Bundesliga'da Schalke 04'ü 4-0 ile geçen Bayern Münih, zirvedeki yerini korudu . Ligue 1'de PSG, Montpellier'yi 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü. İngiltere'de Federasyon Kupası mücadeleleri nedeniyle Premier Lig'de maç oynanmadı

Atletico Madrid doludizgin!

Avrupa'nın en büyük futbol ligleri arasında yer alan İspanya (La Liga),İtalya (Serie A),Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karşılaşmalara hafta sonu devam edildi.

Federasyon Kupası (FA Cup) mücadeleleri nedeniyle ligde maç oynanmayan İngiltere'de Manchester United, İspanya'da Atletico Madrid, İtalya'da Milan, Almanya'da Bayern Münih, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG),puan tablosunun zirvesinde yer aldı.

LA LIGA

Bu sezon performansıyla dikkatleri üzerine çeken Atletico Madrid, sahasında Valencia'yı 3-1 yenerek 20. haftayı kayıpsız geçti.

İnişli çıkışlı bir grafik sergileyen Real Madrid, Alaves deplasmanında 4-1 galip geldi. Geleceği tartışma konusu olan eflatun-beyazlıların Fransız teknik direktörü Zinedine Zidane, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı için bu karşılaşmada takımının başında yer alamadı.

Zirve takibindeki Barcelona, Elche'ye konuk olduğu maçı 2-0 kazandı ve çıkışını sürdürdü.

Üst sıraları hedefleyen ekiplerden Sevilla'nın Cadiz'i 3-0 yendiği haftada Villarreal ve Real Sociedad puan kaybetti. Villarreal, Huesca deplasmanında 0-0, Real Sociedad ise evinde Real Betis ile 2-2 berabere kaldı.

İki maçı eksik Atletico Madrid, 47 puanla La Liga'daki liderliğini sürdürdü. Birer maç geriden gelen Real Madrid 40, Barcelona 37, Sevilla 36 puanla lideri takip etti.

SERIE A

Ligin 19. haftasında lider Milan, evinde Atalanta'ya 3-0 yenilerek bu sezon ikinci mağlubiyetini yaşadı.

Inter, Udinese deplasmanında 0-0 berabere kalarak lider Milan ile puanları eşitleme şansını kaçırdı.

Haftanın en gollü maçında Roma, sahasında Spezia'yı 4-3 mağlup etti.

Son şampiyon Juventus, konuk ettiği Bologna'yı 2-0'lık skorla geçti. Siyah-beyazlılarda milli futbolcu Merih Demiral, son dakikalarda oyuna dahil oldu.

Serie A'da 43 puana sahip Milan, liderliğini korudu. Milan'ı, 41 puanla Inter, 37 puanla Roma, 36'şar puanla Atalanta ve bir maçı eksik Juventus izledi.

BUNDESLIGA

Son 8 yılın şampiyonu Bayern Münih, deplasmanda milli futbolcu Ozan Kabak'ın forma giydiği maçta Schalke 04'ü 4-0 yendi.

Art arda puan kayıpları yaşayan zirve takipçisi Leipzig, Mainz 05'e konuk olduğu karşılaşmadan 3-2 mağlup ayrıldı.

Üst sıraları ilgilendiren müsabakalarda Wolfsburg, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 1-0 yendi, Borussia Mönchengladbach ise evinde Borussia Dortmund önünde 4-2 kazandı.

Werder Bremen'de Ömer Toprak, takımının Hertha Berlin deplasmanında 4-1 kazandığı mücadelede bir gol kaydetti.

Bundesliga'da 18 hafta sonunda 42 puanla lider konumdaki Bayern Münih'i, 35 puanlı Leipzig, 32'şer puanlı Bayer Leverkusen ve Wolfsburg, 31 puanlı Borussia Mönchengladbach takip etti.

LIGUE 1

Son şampiyon PSG, 21. haftada ağırladığı Montpellier'yi 4-0'lık skorla rahat geçti.

Lille, milli futbolcular Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in forma giydiği, Burak Yılmaz'ın sakatlığı nedeniyle yer almadığı karşılaşmada Rennes deplasmanından 1-0 galip ayrıldı.

Haftanın maçında ise Olympique Lyon, Rhone derbisinde konuk olduğu Saint-Etienne'i 5-0 gibi farklı bir skorla mağlup etti.

Ligue 1'de PSG, 45 puanla liderliğini sürdürdü. Lille, averajla ikinci, Olympique Lyon ise 43 puanla üçüncü sırada yer aldı.

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