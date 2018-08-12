Atletico Nacional - Millonarios düellosu

Kolombiya Primera A Clausura heyecanı devam ediyor. Atletico Nacional, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü Millonarios takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 03:30. 4 puanlı Atletico Nacional 10. sırada bulunuyor, Millonarios 4 puana sahip ve 9. sırada. Ev sahibi Atletico Nacional, son 5 maçında 0 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Millonarios, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 788 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Nacional kazanırsa 0.00, beraberlik çıkarsa 0.00, Millonarios sahadan galip ayrılırsa 0.00 oranını elde edecekler.

Atletico Nacional son haftadaki Millonarios müsabasında 1-2 yenildi.

Millonarios ise Atletico Nacional karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Atletico Nacional, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Atletico Nacional, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Millonarios, dış sahada 1 galibiyet, 0 beraberlik, 0 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Millonarios 2 kez gol sevinci yaşadı, 0 kez topu ağlarında gördü.

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