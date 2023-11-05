Hamburg Havalimanı'nda rehine krizi! Silahlı bir kişi aracıyla aprona girdi, çocuğunu rehin aldı!
Almanya'da Hamburg Havalimanı'nda gece saatlerinde silahlı bir kişinin havaya ateş ederek aracıyla aprona girmesiyle, uçak trafiği durduruldu. Silahlı şahsın çocuğunu rehin aldığı bildirildi
Almanya'nın Hamburg Havalimanı'nda silahlı bir kişinin aracıyla aprona girmesiyle gece boyu hareketli saatler yaşandı. 35 yaşındaki silahlı şahsın çocuğunu rehin aldığı bildirildi.
Hamburg Havalimanı'nda aracıyla güvenlik bariyerine çarparak aprona giren silahlı kişinin bir çocuğu rehin aldığı ifade edildi.
Reuters'ın aktardığına göre, 35 yaşındaki şahsın velayet anlaşmazlığı nedeniyle çocuğunu rehin aldığı belirtildi, Hamburg Havalimanı'nı bugün için kapatıldı.
Alman polisinden yapılan açıklamada, Hamburg Havalimanı'nın tahliye edildiği, rehin alma durumunun ise sürdüğü aktarıldı. Polis, araçta bulunan şüpheliyle temas kurulduğunu belirterek, "Operasyon devam ediyor. Müzakere grubumuz arabadaki kişiyle temas kurdu. Durum durağanlığını koruyor" ifadelerine yer verdi.
Alman medyası, araçta bulunan şüphelinin 4 yaşındaki kız çocuğunu rehin aldığını duyurdu.
Çocuğun şüpheliye ait olduğu ve eşiyle çocuğun velayetini alma konusunda sorunlar yaşadığı bilgisi paylaşıldı.