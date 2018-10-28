Atletico Tucuman - Independiente rakamlar

Arjantin Premier Lig heyecanı devam ediyor. Atletico Tucuman, 29 Ekim 2018 Pazartesi günü Independiente takımını ağırlıyor. Mücadelenin başlama saati 02:00. Maç öncesi Atletico Tucuman 16 puanla 5. sırada, Independiente 13 puanla 12. sırada bulunuyor. Atletico Tucuman, son 2 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgilik form durumunda. Independiente son 2 mücadelede 1 galibiyet, 1 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'dan 593 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Atletico Tucuman kazanırsa 2.20, beraberlik çıkarsa 2.60, Independiente sahadan galip ayrılırsa 2.70 oranını elde edecekler. Alt 1.35, üst 2.15 veriyor. Karşılıklı gol var 1.65, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Atletico Tucuman önceki hafta Independiente mücadelesinde 2-0 yenildi.

Independiente ise Atletico Tucuman karşılaşmasında 2-0 kazandı.

Atletico Tucuman, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 2 galibiyet, 2 beraberlik aldı. Atletico Tucuman, kendi sahasında 7 gol attı, 3 gol yedi.

Independiente, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 1 galibiyet, 3 beraberlik elde etti. Independiente, deplasmanda 7 kez ağları sarsarken, 6 kez topu kendi kalesinde gördü.

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