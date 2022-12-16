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Atletizmde Türkiye'nin altın yılı!

Milli atletler, 2022 sezonunda katıldığı uluslararası organizasyonlarda 99 altın, 89 gümüş, 74 bronz olmak üzere toplam 262 madalya kazandı.

Atletizmde Türkiye'nin altın yılı!

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre milli atletler, ilk önemli başarıyı Kolombiya'da elde etti.

Cali kentinde yapılan Dünya 20 Yaş Altı Şampiyonası'na 10 sporcuyla katılan Türkiye, bu organizasyonda 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etti. 400 metre engellide İsmail Nezir şampiyona rekoru ve Türkiye 20 yaş altı rekorunu kırarak dünya şampiyonu olurken, 10 bin metre yürüyüşte mücadele eden Mazlum Demir ise altın madalya kazandı.

İslami Dayanışma Oyunları'nda 33 madalya

Milli atletler, temmuz ayında Cezayir'de yapılan Akdeniz Oyunları'nda ise 7 altın, 5 gümüş ve 3 de bronz madalya elde etti. Milliler, bu organizasyonda İtalya'nın önünde yer alarak tarihte ilk kez madalya sıralamasını lider tamamladı. Türkiye, 100 metrede Jak Ali Harvey ile altın, Ramil Guliyev ile de gümüş madalya kazanırken, 400 metre engellide mücadele eden Yasmani Copello ve sırıkla atlamada Ersu Şaşma ise oyunlar rekoru kırdı.

Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda ise Türkiye, 4'ü para atletizmde olmak üzere tam 33 madalya kazandı. Bahreyn ve Fas'ın önünde madalya sıralamasını açık ara zirvede tamamlayan ay-yıldızlılar, 13 altın, 10 gümüş, 6 bronz ile en başarılı şampiyonasını geçirdi ve oyunlar tarihinde atletizmde en fazla madalya kazanan ülke oldu.

Münih'te 3 madalya

Almanya'da düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası'na katılan milli atletler, burada da 3 madalya aldı. Yasemin Can, 10 bin metrede Avrupa şampiyonu olurken 5 bin metrede ise gümüş madalya kazandı. Organizasyonda mücadele eden Yasmani Copello ise 400 metre engellide bronz madalya elde etti.

Milli atletler, İstanbul'da düzenlenen Balkan Atletizm Salon Şampiyonası'nda 18, Romanya'daki Balkan Büyükler Şampiyonası'nda ise 22 madalya kazandı. Milliler, Akdeniz 23 Yaş Altı Şampiyonası'nda ise 10 atletle yarışıp 6 madalya ile yurda döndü.

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