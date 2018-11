Bilgi ve iletişim (BT) hizmetleri kuruluşu Atos, önümüzdeki dönemde sunacağı BullSequana X süper bilgisayar ürün grubunda AMD EPYC işlemcilerinin destekleneceğini açıkladı.

Texas’ta düzenlenen Yüksek Başarımlı Hesaplama Yıllık Konferansı SC’18 (Super Computing 2018) kapsamında yapılan duyuruya göre 2019’da çıkacak Atos’un yeni BullSequana XH2000 sıvı soğutmalı süper bilgisayarında “Rome (Roma)” kod adlı yeni nesil AMD EPYC işlemcisi yer alacak.

Atos’tan yapılan açıklamada, bant genişliği odaklı yüksek performanslı bilişim çözümleri (HPC) uygulamaları için müşterilere daha düşük maliyet seçeneği sunacak olan yeni BullSequana Blade’in bellek bant genişliği, üretimdeki iş akışı performansını da iyileştirecek.

Her BullSequana X2410 blade yan yana üç hesaplama düğümüyle gelirken düğümlerin her biri de iki yeni nesil AMD EPYC işlemci ve her bir düğüm başına 16 DIMM belleğe sahip olacak.

7 NANOMETRELİK VERİ MERKEZİ İŞLEMCİSİ

Konuyla ilgili açıklama yapan Atos HPC & Quantum’dan Sorumlu Başkan Yardımcısı Agnès Boudot, “HPC pazarı bir süredir uygulama performans verimini artırmak üzere daha yüksek bellek bant genişliği sunan yeni bir ölçeklenebilir yüksek performanslı makina beklentisi içindeydi. EPYC ailesi, çözüm portföyümüzü büyük ölçüde tamamlıyor olacak” dedi.

AMD Veri Merkezi Ürünlerinden Sorumlu Kurumsal Başkan Yardımcısı ve Genel Müdürü Scott Aylor ise “Yüksek performanslı hesaplama alanında gelecek yıl AMD’nin çıkartacağı EPYC ürün grubu ile sektörün ilk 7nm veri merkezi işlemcisinin (CPU) vadettiklerini gerçekleştirebilecek güce sahibiz” diye konuştu.

