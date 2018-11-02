Atromitos - Paok maç önü

Atromitos ve Paok, 03 Kasım 2018 Cumartesi günü Yunanistan Süper Lig maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 17:00. Atromitos 20 puana sahip olarak 2. sırada yer alırken Paok 22 puanda ve 1. sırada. Atromitos son 5 maçında 3 galibiyet, 0 beraberlik ve 2 yenilgi ile oynadı. Paok, geride kalan 5 maçta 5 galibiyet, le sahadan ayrıldı.

İddaa'da 293 kodlu maçı oynayanlar; Atromitos galibiyet oranı 4.20, beraberlik oranı 3.10, Paok galibiyet oranı 1.55. Alt 1.40, üst 2.05 veriyor. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.85, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.50.

Atromitos son hafta oynanan Kerkyra maçında 4-0 kazandı.

Paok ise Platanias maçında 3-0 kazandı.

Kendi sahasında 4 galibiyet, 1 beraberlik, alan Atromitos, 7 gol attı ve 2 gol yedi.

Paok, dış sahada 4 galibiyete sahip. Bu maçlarda Paok 7 kez gol sevinci yaşadı, 2 kez topu ağlarında gördü.

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