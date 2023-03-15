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Haberler Kültür-Sanat Edebiyat
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Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı

Attilâ İlhan Bilim, Sanat ve Kültür Vakfı tarafından Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları desteğiyle Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri'nin bu yıl sekizincisi düzenleniyor. Yarışma kapsamında 2022 yılında yayımlanmış bir şiir kitabı ve bir romana Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü; ayrıca yine 2022 yılında yayımlanan bir ilk roman ve ilk şiir kitabı için Vakıf Özel Teşvik Ödülü verilecek. Yarışmaya başvurular 17 Haziran'a kadar devam edecek

Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı
HABERTURK.COM

Şair, romancı, düşünür, gazeteci, senarist ve eleştirmen Attilâ İlhan'ın düşüncelerini ve anısını yaşatmak amacı ile bu yıl 8.'si düzenlenecek Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı.

Düzenlenmeye başladığı tarihten itibaren yedi yıldır Türk edebiyatında saygın bir konuma yerleşen Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne şiir ve roman alanlarında bulunduğumuz yıldan bir önceki takvim yılında basılan kitaplar başvurabiliyor.

İlhan ailesi tarafından 2008 yılında kurulan Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı'nca düzenlenen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri ile Attilâ İlhan'ın her eserinde yansımaları bulunan 'ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme' misyonuna layık olacak eserlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı bu yarışma ile ayrıca, rahmetli Attilâ İlhan'ın hayattayken yaptığı gibi genç şair ve romancıları teşvik etmeyi de amaçlıyor. Bu çerçevede ilk roman ve ilk şiir kitaplarına da Vakıf Özel Teşvik Ödülü veriliyor.

SEÇİCİ KURUL

Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri'nin, Onursal Başkanlığı Doğan Hızlan tarafından üstlenilen iki jürisi bulunuyor:

Başkanlığını Mehmet Eroğlu'nun üstlendiği Roman Seçici Kurulu'nun üyeleri arasında Deniz Yüce Başarır, Faruk Şüyün, Seval Şahin ve aile adına Ali Cem İlhan yer alıyor.

Şiir Seçici Kurulu'nda ise Metin Celal başkanlığında, üyeler A. Ali Ural, Adnan Özer, Tuğrul Tanyol ve aile adına Kerem Alışık bulunuyor.

SON BAŞVURU TARİHİ 17 HAZİRAN 2023

Yarışmaya katılacak şair, yazar ya da yayınevlerinin, hangi kategoriden aday olduğunu belirten (Attilâ İlhan Edebiyat Ödülü ya da Vakıf Özel Teşvik Ödülü) imzalı bir yazı ve kısa özgeçmişin yanı sıra vakıf sitesinden indirip dolduracakları katılım formu ile birlikte 10 nüsha kitaplarını, 17 Haziran Cumartesi günü akşamına kadar Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı'nın Sıraselviler Caddesi, Billurcu Sokak No.26 Kat 2 Taksim, Beyoğlu - 34433 İstanbul adresine teslim etmeleri gerekiyor.

Ödül kazanan eserler ise, Seçici Kurulların değerlendirmesinin ardından 2023 Kasım ayında açıklanacak.

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