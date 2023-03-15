Şair, romancı, düşünür, gazeteci, senarist ve eleştirmen Attilâ İlhan'ın düşüncelerini ve anısını yaşatmak amacı ile bu yıl 8.'si düzenlenecek Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri'ne başvurular başladı.

Düzenlenmeye başladığı tarihten itibaren yedi yıldır Türk edebiyatında saygın bir konuma yerleşen Attila İlhan Edebiyat Ödülleri'ne şiir ve roman alanlarında bulunduğumuz yıldan bir önceki takvim yılında basılan kitaplar başvurabiliyor.

İlhan ailesi tarafından 2008 yılında kurulan Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı'nca düzenlenen Attilâ İlhan Edebiyat Ödülleri ile Attilâ İlhan'ın her eserinde yansımaları bulunan 'ulusal kültür bileşimini gerçekleştirme' misyonuna layık olacak eserlerin desteklenmesi hedefleniyor.

Attilâ İlhan Bilim Sanat ve Kültür Vakfı bu yarışma ile ayrıca, rahmetli Attilâ İlhan'ın hayattayken yaptığı gibi genç şair ve romancıları teşvik etmeyi de amaçlıyor. Bu çerçevede ilk roman ve ilk şiir kitaplarına da Vakıf Özel Teşvik Ödülü veriliyor.